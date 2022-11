Michelle Hunziker ao vivo “acidente”: no Instagram acabou tão mal, o que aconteceu

Michelle Hunziker – Newsby

Michelle Hunziker não é apenas uma apresentadora de TV muito boa e simpática, mas também uma influenciadora do Instagram muito ativa e ativa. Não se esqueça daquela vez em sua vida, ela se cortou com um alisador de cabelo. Felizmente nada grave.

É definitivamente um momento feliz para Michelle Hunziker: em breve será avó e também restabelecerá relações Com o ex-marido Tommaso TrussardiTanto que os tablóides de fofocas falam sobre isso Tiro pela culatra. Se ele está em seu próprio negócio, a bela suíça ela é muito especial Não se pode dizer que com libras as sombras que colorem seus dias, Especialmente engraçados que o deixam de bom humor. Suas histórias e postagens no Instagram Eles são sempre viraisse eles estavam falando sobre o almoço na casa da mãe ou sobre ela, enquanto A cabeleireira arrumou o cabelo dela.

Flashback com Tommaso Trussardi

Enquanto sua conta no Instagram está cheia de fotos e postagens sobre a vidaA, ele tem mais de 5 milhões de seguidores, Michelle Hunziker Nos últimos dias, está presente em todos os tabloides de fofoca a fim de reuni-lo com Tommaso Trussardi. O casal se despediu oficialmente em janeiro passado: um banho frio para todos os fãs que sempre os acompanharam e os admiraram como um dos casais mais lindos do entretenimento. Meu pai é fulano céu e sol segunda-feira nos últimos meses Eles irão refazer seus passos e pistas, Escusado será dizer que eles apareceram antes do resto, Diretamente em seus perfis sociais.

para confirmá-lo são as fotos que retratam o casal, Neste caso, os paparazzi, em Alta Badia E todo mundo já está falando sobre algo novo “lua de mel”. Mas aqui é o Instagram de novo Fornece mais detalhes: Trussardi acaba de compartilhar em um de seus stories uma foto de Michele Ela segura o amado cachorro da família em seus braços, Enquanto ao fundo, destaca-se a paisagem serrana. Sem comentários, mas uma imagem vale mais que mil palavras.

Incidente ao vivo de Michelle Hunziker

O sorriso de Michelle Hunziker Sempre foi contagioso E não importa o amor e os assuntos familiares que ele tende a proteger, ele sempre consegue criá-los. Uma conexão familiar e inteligente com seus fãs. Como na vez em que ele estava se recuperando com um telefone celular, um de seus cabeleireiros de confiança alisou seu cabelo, Laura Baringée.

O cabeleireiro estava concentrado Para fazer seus cachos de ferro, mas sem querer queimou a dançarina com a ferramenta quente, que logo começou a gritar. Tudo isso aconteceu durante uma transmissão ao vivo no Instagram. Obviamente não aconteceu nada sério, essas coisas acontecem muito e Michelle riu na hora. “Eles foram queimados vivos, mas o resultado é exagerado. Tanto o cabelo quanto essa maquiagem linda.” Ferida, mas satisfeita com o que viu no espelho, concluiu a apresentação.

amigas dançarinas

Não é nenhum mistério que Michelle Ela também é uma amiga próxima das pessoas que trabalham para ela E tem uma relação óptima com todos eles, mas tem um amigo em particular, uma colega, que está sempre ao seu lado e ela Serena Oteri. Os dois recentemente foram alvo de rumores de que estavam em uma briga, como se o motivo fosse a serenidade que Michele encontrou com Trussardi. Nesta situação, Hunziker não quis se esconder em silêncio, Mas com uma história nas últimas horas, ele acertou:”Inchaço é notícia falsa.” Anunciada, ela se mostra com seu melhor amigo Otiri.



Em suma, não há sombras na vida de Michelle. No final, até mesmo seu casamento com Tommaso Trussardi está prestes a se salvar, e isso prova A aliança que ela colocou no dedo e a suposta noite que o ex-marido passou na casa dele. Sem falar na festa de nono aniversário da filha Sully, que passaram juntos em uníssono e felicidade. “tudo é possível. No amor, até o impossível pode acontecer. O locutor também disse em uma revista alemã. Temos certeza de que Michelle continuará a fazê-lo Sempre o sol em seu rostoMesmo nos momentos mais sombrios, como mostrado nos períodos mais difíceis de sua vida, e mesmo quando ela se queima com um modelador de cabelo.