Xceed levanta € 2 milhões para sua plataforma de eventos ao vivo

Uma nova rodada de financiamento de 2 milhões de euros para a Xceed, uma das startups de tecnologia que mais cresce no setor de eventos ao vivo, que desenvolveu uma plataforma que permite aos usuários descobrir e reservar shows, eventos musicais, festivais, discotecas e clubes para melhor digitalizar e administrar seus negócios.

Essa conquista se soma a um recorde impressionante de dois anos de lucratividade e fluxo de caixa positivo e alimentará o crescimento da empresa e a expansão do mercado em toda a União Europeia em 2023. Experimente frequentadores de eventos e entusiastas de música ao vivo, como uma vitrine de tecnologia inovadora para programação de eventos e festivais Os organizadores de locais são alimentados por investimentos maciços e interesse crescente de empresas de eventos de todo o mundo que sempre querem estar um passo à frente.

De fato, alguns dos principais investidores europeus participaram da rodada: ela foi liderada pelo fundo estoniano Trind Ventures e contou com a participação da Superhero Capital e da Best Nights VC (a divisão de capital de risco da Jägermeister), além de Fernando Herrera (CEO da Nordcloud, empresa adquirida pelo Grupo IBM) e CEO da empresa finlandesa Boksi, Lasse Laaksonen. Investidores que já investiram no Xceed também renovaram sua confiança, como Andreas Mihalovits (Cofundador do Global Super Angels Club) e Alessandro Fracassi (CEO e Fundador do Grupo MutuiOnline).

Nos últimos anos, o fundo de capital de risco ítalo-francês 360 Capital também investiu Massimiliano Benedetti (ex-diretor do conselho de administração da YOOX NET-A-PORTER), Guillaume Pinot (ex-presidente da Moët Hennessy Europe) e Guido Ampolini . Xceed, Especialista em Tendências Digitais e Fundador da GA Agency.

Fundada em 2014 por Mattia Franco e Luca Papaleo, a Xceed fornece software de última geração que ajuda clubes, bares e festivais em todo o mundo a digitalizar sua presença online, gerenciar reservas de lista de inscritos, venda de ingressos e mesas, controle de acesso, gerenciamento de pessoal e automatizar atividades de marketing digital. O Xceed também aproveita a tecnologia de aprendizado de máquina para criar uma experiência fácil e personalizada para descobrir e agendar artistas e eventos de música ao vivo que começa do ponto de vista das pessoas: um aplicativo desenvolvido por amantes da música, para amantes da música.

A Xceed nasceu em Itália, mas Espanha é o primeiro mercado, com 50% do volume de negócios, e Itália é o segundo com 25%. Até à data, a plataforma, que também está presente em países como Portugal, França, Bélgica e Alemanha, atingiu mais de 30 milhões de reservas, atingindo mais de 10 milhões de visitantes únicos desde o início deste ano em mais de 15 países. Xceed há muito colabora com alguns dos festivais e clubes mais importantes do mundo, desde Pacha em Ibiza a Brunch in the Park e Neopop em Portugal, bem como com os italianos Just Cavalli, Phi Beach, The Sanctuary e muitos mais.

“Criamos o Xceed com o objetivo de dar às pessoas ao redor do mundo a oportunidade de sair, se divertir e ter as melhores experiências da vida. A pandemia nos ensinou que as relações humanas são muito importantes e que devem ser vividas ao vivo”, diz Mattia Franco, CEO e fundador da Xceed. Acreditamos que a geração do milênio e a geração Z são cada vez mais atraídas por possuir experiência e construir relacionamentos sociais, em vez de comprar os modelos mais recentes de produtos sem alma. Esta rodada de financiamento – continua Franco – nos permitirá aumentar nossos investimentos em tecnologia, além de nos permitir entrar em novos mercados e fortalecer nossa liderança na Europa. Os últimos três anos foram mais como pular de uma montanha-russa sem freios, mas finalmente podemos ter certeza de que sairemos da pandemia mais forte. O segredo do nosso sucesso? Uma grande equipe que não deixou de acreditar nisso.”

Rima Linanvirta, sócia da Trind Ventures: “Acreditamos que a tecnologia Xceed mudará a maneira como experimentamos o entretenimento ao vivo no futuro”, diz Rima Linanvirta, sócia-gerente da Trind Ventures “Xceed tem um excelente produto que atende às necessidades de muitas partes interessadas e tem uma excelente tendência de crescimento, e apoiado por uma equipe que tem demonstrado muita determinação, força e flexibilidade na construção da empresa e na execução de sua missão de longo prazo.”

Lauren De Silva, Diretora Administrativa da Best Nights VC: “O setor noturno ainda está atrasado em termos de digitalização. Com a pandemia algumas coisas mudaram, os locais tiveram que aprender sobre digitalização para venda de ingressos online, gerenciamento de eventos, convidados e outros atividades do clube, limitando o contato No entanto, o Xceed oferece aos consumidores uma plataforma que eles podem usar para escolher eventos para assistir, seguir seus artistas favoritos e reservar ingressos para um evento diretamente online e no aplicativo. Decidimos apoiar o Xceed porque acreditamos que plataformas deste tipo desempenharão um papel muito importante neste setor nas próximas décadas.