Paolo Osogna apresenta seu livro «Trigoria. The Lair of the Wolves”: Todas as histórias já contadas sobre o Roma Sports Center

Itália E Portugal São dois países muito distantes geograficamente, mas no campo de futebol, nas últimas semanas, eles se aproximaram mais do que nunca. Inter E Juventusna verdade, eles vão se unir em uma fileira benfica E Sporting Lisboa No Quartas de final para campeões E liga europeia. Cláudia Garciajornalista portugues Ray Sportsinterveio Exclusivo para microfones Número Diez Para comentar esses dois importantes desafios. debaixo deentrevista trigo.

Sporting Lisboa

Como descreve a temporada do Sporting de Lisboa até ao momento?

“É uma temporada que teve alguns altos e baixos, No campeonato saíram muito cedo da luta pelo scudetto. Eles não conseguiram acompanhar o segundo e o terceiro lugares, pois agora estavam muito atrás. Mas é um time que já passou por várias revoluções no último período: vendeu muitos jogadores, como Matthews Nunes, que foi um jogador muito importante, ou mesmo Pedro Boro para o Manchester City. Lotes foram vendidos A equipe já foi modificada várias vezes.

O técnico Ruben Amorim é muito bom e sempre conseguiu manter o grupo forte. Ele é um líder e os jogadores o seguem. Apesar das mudanças, não perdeu a banda e sua ideia de jogo. O Sporting é uma equipa que apresenta um bom desempenho de qualquer forma na Liga Europa, porque foi muito bem na Liga dos Campeões e esteve perto de se qualificar para os oitavos de final. Eles se saíram bem naquele que era, na minha opinião, o grupo mais sólido e equilibrado. Depois, na Liga Europa, os resultados falam por si: eliminar em casa o Arsenal, que lidera a Premier League, acho que dá força ao time em tudo.

Quais são as expectativas dos adeptos do Sporting lisboeta para o encontro com a Juventus?

“Os adeptos pensam que podemos vencer. Em Portugal, os adeptos têm sempre uma atitude vencedora na Europa: tal como os adeptos do Benfica pensam que podem vencer o Inter, os adeptos do Sporting pensam que podem vencer a Juventus. Obviamente, a Juventus é uma equipa que defende bem, por isso será um jogo mais difícil do que enfrentar o Arsenal. Na minha opinião, no final, Os Bianconeri são favoritos e acho que vão continuar. Mas acho que vai ser um jogo difícil para a Juventus, porque o Sporting é um clube que joga um futebol moderno.”

Quem são os principais jogadores do elenco lusitano que a Juventus deve ficar de olho?

“Você pode, Pedro Gonçalves é um avançado português de quem gosto muito: Tem mobilidade e movimenta-se bem nas entrelinhas. Todos os jogadores do Sporting são bons, mesmo que não tenham grandes jogadores. O guarda, Adan, também é muito poderosoEle tem experiência e também jogou pelo Real Madrid. Então há também um arquivo Jovem Ugarte, para quem já se fala numa possível venda. Edwards, esse jovem inglês de quem gosto muito.

E depois têm vários jogadores jovens de Cantera, que chegaram à equipa principal e são um pouco como o Rafael Leão: têm dribles e muita coragem, conseguem criar oportunidades. Não é uma equipa com um onze inicial muito forte, mas estão todos em boa forma física Eles explicam bem as ideias do treinador. Até o jogador que marcou a última grande penalidade no Emirates Stadium, Nuno Santos, que jogou no Rio Ave, é um jogador medíocre mas ultimamente tem estado muito bem, rematando e jogando bem. Na minha opinião, traz um retorno muito alto.

Como joga o Sporting Lisboa? Quais são seus pontos fortes e fracos táticos?

“O Sporting é uma equipa que joga muito rápido e fisicamente. Fisicamente, conseguiu sempre manter-se em jogo durante os 90 minutos e isso é muito importante no futebol moderno. Nem todos os clubes portugueses eram assim: fundiam, defendiam e atacavam juntos. a defesa pode ser um ponto fraco, Porque de qualquer forma eles sempre sofreram gols. Lembro que houve um momento contra o Marselha em que a retaguarda foi muito criticada. Mesmo contra o Arsenal sofreu dois gols em casa. Não se pode dizer que seja uma defesa fechada como a do Porto, que é mais sólida. No entanto, eles sempre conseguiram criar chances em qualquer quadra. Ao contrário de muitas outras equipes, eles também são muito bons em marcar.”

Quais são as estratégias de Allegri para vencer o Sporting de Lisboa?

“Allegri certamente saberá disso melhor do que eu. A Juventus sempre joga bem os desafios duplos. Agora não há mais regra de gols fora de casa, Precisamos defender bem e sofrer o mínimo possível de gols, não como o Arsenal: o Arsenal sofreu três golos ao Sporting. Em uma situação como essa, contra um time corajoso que não tem nada a perder, e tem muitos jogadores jovens correndo, pode ser perigoso. A Juventus deve sempre tentar manter o controle do jogo como faz neste período do campeonato e dar poucas chances ao adversário.”

benfica

Quais são os pontos fortes do Benfica e quem são os jogadores que podem influenciar o resultado do jogo com o Inter?

“O Benfica é mais forte que o Sporting. É uma equipa muito forte, uma verdadeira máquina de golos. Jogar contra eles e ter essa rodada vai ser muito difícil para o Inter. Acho que todo mundo já viu do que ele é capaz contra a Juventus e conseguiu deixar o PSG na segunda colocação do grupo. É uma equipe fisicamente apta, que faz transferências rápidas. É um jogo muito alemãoComo seu treinador. Todos os jogadores são compactos, fazendo trocas rápidas. Eles são muito tangíveis quando se cruzam e Eles sempre sabem onde colocar a bola, ao contrário de outras equipes. Jogam quase sempre com o mesmo onze inicial. Roger Schmidt muda muito pouco, é a filosofia dele.”

Por outro lado, quais são seus pontos fracos? qualquer Dificuldades que você pode enfrentar contra o Inter?

“Eu, francamente, Não vejo fragilidades no Benfica. Eles não sofrem muitos gols, estão na liderança do campeonato e estão fazendo uma ótima temporada. Posso dizer, e me parece um pouco óbvio, que eles têm menos experiência do que os jogadores do Inter, que são campeões. Mas se olharmos para os simples, a diferença não é tão grande: o goleiro Ulisses Vlachodomos está muito bem na Liga dos CampeõesE Otamendi é o campeão mundial E na UCL ele tem cerca de cinquenta partidas.

João Mário tem muita experiência Foi também Campeão Europeu com Portugal. Gonzalo Ramos já disputou várias partidas internacionais importantes. Eles negociaram Enzo Fernandez, o que foi definitivamente uma grande perda. Florentino é um meio-campista muito bom. É um dos meus jogadores favoritos do Benfica. Agora lá também Ursnes, um jogador norueguês muito preparado. Repito, entre as fragilidades do Benfica colocaria a experiência, mas a diferença com o Inter não é tanto.

Qual é o nível de confiança da equipa e da direção do Benfica face ao jogo do Inter? Como você acha que eles estão se preparando para esta partida?

“O nível de confiança é enorme, todos estão muito confiantes em sua capacidade de chegar às semifinais. Eles acham que vão desafiar o Napoli lá E neste caso, eles enfrentarão algumas dificuldades. Mas no papel isso pode não ser o caso. O Inter enfrenta bem essas partidas, sabe defender e tem jogadores capazes de fazer a diferença. Eles estão se preparando para esta partida como de costume. Roger Schmidt também deu aos jogadores uma semana de folga durante a pausa nacional. Os jogadores que não foram convocados pelas seleções nacionais estavam de férias curtas.

Schmidt tem estado muito ocupado na pré-temporada, a equipa entendeu muito bem o que queria e como interpretar o seu jogo. Pelo que os jogadores me dizem, agora é só uma questão de continuidade. Todos os novos gráficos são configurados no início da temporada Eles agora estão se preparando com segurança. Como eu disse, os meninos também têm dias extras de folga. Para isso, eles certamente não farão trabalho extra. Eles farão táticas e assistirão a vídeos Mas, pelo que me disseram, a maior parte do trabalho dos jogadores foi feita durante a pré-temporada, que foi muito difícil e intensa”.

Quais são as expectativas do Benfica para esta temporada? Como avalia a viagem até agora?

“É definitivamente uma temporada além das expectativas. O objetivo é sempre tentar ganhar o scudetto, mas isso esteve perto de vencer. Nem todo mundo pode jogar bem, ganhar um monte de campeões com Juventus e Paris Saint-Germain, estar entre os oito melhores times na Europa e talvez até ir mais longe.” “O Benfica poderia realmente continuar seu caminho europeu, mas o Inter escolheu o time mais fácil, pelo menos no papel. A formação portuguesa definitivamente não é como Real Madrid e Bayern de Munique, que estão acostumados a jogar a estes níveis, mas o Benfica também teve sorte: Com todo o respeito, O Inter não é como os times que mencionei antes. Ambos, portanto, podem dizer a mesma coisa. para mim Será uma corrida aberta 50/50 onde qualquer um pode passar.

Para o Benfica, estar mesmo nestes patamares é um triunfo. Eu vi todas as últimas temporadas e Isso é o que mais me impressionou. Três jogadores foram então produzidos por incubação: Florentino, o zagueiro Antonio Silva e Gonzalo Ramos. Florentino, que foi emprestado ao Getafe, é um grande talento e agora é considerado um dos principais meio-campistas. João Mário, criticado por todos na Itália, também foi campeão europeu com Portugal e hoje é o artilheiro da La Liga.

Não houve uma grande campanha de compras, Eles simplesmente restauraram jogadores que não tinham um pouco de confiança. Eles têm uma defesa sólida, formada por Antonio Silva e Otamendi. No ataque, deu lugar a Darwin Nunez, o que para muitos é uma grande perda, mas no final Gonzalo Ramos prova ser melhor que ele. Vendeu Enzo Fernandez, o campeão mundial que todos conhecem, e trouxe de volta Chiquinho que estava emprestado e agora parece o Zidane.

Talvez seja exatamente isso que está faltando na Itália: A coragem de enfrentar um treinador como Roger Schmidtque estava nas ligas menores, Em vez de levar muitos técnicos como Conte. Em última análise, estes são os treinadores que desenvolvem equipes e jogadores. Certamente há mais pressão em Itália porque o nível é mais elevado, mas posso garantir que jogar no Estádio da Luz, com o público a exigir scudettos e a ir bem na Liga dos Campeões, não é fácil. Schmidt é um chefe muito calmo e calmo. Ele está fazendo um ótimo trabalho.”