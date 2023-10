Após o apelo de Carlo Verdone, Natasha Hovey, atriz do filme “Água e Sabão”, aparece e diz: “Moro em Miami por amor. “E eu adoro gatos”

paraLaura Martellini

40 anos após o lançamento do filme, o ator e diretor escreveu: “Nafhat Halawa, onde você está?” O jornal Corriere a seguiu dizendo: “Olá Carlo, estou aqui!” Poucos são tão elegantes quanto você. Minha nova vida como voluntária para cuidar de gatos

“Estou surpreso com a quantidade de choro. Amigos da Itália me ligaram para me avisar Do currículo de Carlo Verdone Quem se perguntou nas redes sociais onde eu estava. Estou aqui, moro em Miami e… Eu o apoio!»: Falando da América com Corriere della Sera E Natasha HoveyA heroína de “Água e Sabão”, de que o realizador relembrou na véspera, 40 anos depois do seu lançamento, pergunta-se com nostalgia: “Ela exalava doçura e graçaO brilho do seu rosto não pode deixar de encantar. Onde você está agora, Natasha?

Casa em Miami A resposta vem de uma linda casa com mesas ao ar livre em Miami, onde Natasha Hovey, 56 anos, mora hoje com o marido, reumatologista de profissão e Seu filho, David, tem 24 anos. “depois Água e sabão e colegas de classe, Foi filmado com Carlo, outros trabalhos de Ray, alguns dramas, e me mudei para a França por amor ao meu marido, com quem construí a família que até hoje é tudo para mim. Meus pais se divorciaram e eu queria uma vida diferente. Uma história que foi para sempre. “Então viajei para Paris e casei com meu companheiro em 1999, e me vi vivenciando uma espécie de transformação: o sentimento que eu tinha pelo cinema se transformou em amor absoluto pelo meu marido parisiense e nosso amigo.” Não será fácil: “ De jeito nenhum. Os parisienses são frios e reservados. Muito diferentes dos italianos.” “Mas imediatamente me senti bem com minhas emoções. Fiquei comovido.” READ Leão e Gêmeos ouvem suas vozes

sem arrependimento Sem nenhum arrependimento: “Às vezes David e eu tentamos assistir filmes comigo novamente quando era uma garotinha como herói, mas um filme como Água e sabão Ela tem um senso de humor que não é imediato na França. nós somos diferentes. Meu filho também fala um pouco de italiano. Nostalgia do passado? Quando estou mais triste, pensando na carreira que poderia ter tido e que desisti, vejo que muitas das minhas colegas daquela época agora são atrizes conhecidas. “Mas quando me sinto bem, fico feliz com o sucesso que tive e acho, meu Deus, aquela garotinha daqueles filmes moldou a mulher que sou hoje.”

Muitas memórias Como foram as coisas com Verdone? Ela tinha apenas 15 anos (ela completou 16 durante as filmagens) e ele já era um diretor consagrado. “Nunca pensei que conseguiria trabalhar com cinema. Tive dificuldade em me comunicar, era bastante reservado. Minha mãe, de ascendência holandesa, que chegou a Roma por se sentir atraída pelo clima e pela natureza dos italianos, me levou num dia para relembrar meus 13 anos. Algumas fotos em preto e branco do fotógrafoQue a aconselhou a colocar meu rosto no anúncio. Então fiz alguns comerciais, mas fiquei calado: De um anúncio de um produto anticaspa, me rejeitaram porque eu tinha que falar uma frase, mas não consegui dizer uma palavra! Para me desbloquear, minha mãe me matriculou em uma escola de atuação e aos poucos fui derretendo. Quando fiz o primeiro teste para Carlo Verdone, consegui ler algumas falas. Na primeira escolha, dei a ele uma foto minha em que aparecia com muita maquiagem para uma revista de vestidos de noiva, e nesse momento a faísca se apagou nele: Ela personificou a mulher e a criança ideais. Mais tarde, ele me contou que escreveu o roteiro com aquela imagem na sua frente. Quando apareci para o segundo casting ele me levou. Ele também já viu centenas de meninas no norte da Itália. Ele e eu também tínhamos uma escola comum: o Nazareno em Roma.” A famosa cena do beijo? “Olha, lembro-me especialmente das grandes risadas do set. Estávamos sempre brincando. Naquela ocasião havia dezenas de técnicos e operadores ao nosso redor . Minha mãe está sempre presente. Hoje não sei se seria possível fazer um filme desse tipo, mas não houve maldade nisso Água e sabão. Só muita ternura.” READ WMF 2022, o maior festival de inovação digital do planeta em Rimini Fiera

Com suas irmãs na “sua” América. Então Natasha se mudou para a América há alguns anos com sua família: “Uma das minhas irmãs mora ao meu lado e a outra está em Oregon. Meu pai era de Boston e tenho dupla cidadania. Porém, eu e minha família escolhemos morar em Miami porque é mais próximo da nossa alma latina. Eu me sinto bem, mesmo que Lugar louco» Uma aventura no dialeto romeno. O dia dele? “A cidade está cheia de gatos, muitos dos quais não foram esterilizados, vivendo em condições de extrema necessidade. Eles não têm comida nem abrigo. Então nós, juntamente com outros voluntários, cuidamos de seus meios de subsistência. Pessoalmente, tenho seis: alguns entram e saem da sala de estar externa personalizada da casa. Há também alguns guaxinins e alguns gambás. E, obviamente, meu filho: como todos os pais, pensamos no seu futuro como médico ou advogado e, em vez disso, ele se tornou produtor de cinema. Você pode ver que foi o destino…”

Voltar para a Itália Itália? esquecido? “Volto duas ou três vezes por ano, também por causa disso Minha mãe adora e se estabeleceu no sul de Nápoles. Da próxima vez irei visitar Carlo também. Enquanto isso, pode ter certeza de que entrarei em contato com ele em particular. Fico longe das redes sociais: não preciso disso. Se você começar a usá-lo, nunca mais irá parar, assim como acontece com um computador. Isso é bom. Mas eu me pergunto: por que toda essa atenção a essa intervenção tão simpática e elegante do Carlo a respeito de um filme que foi lançado há 40 anos? Talvez as pessoas precisem de uma leveza com o que está acontecendo no mundo… serenidade e fuga.” READ Mercado Saracen. estágios de verão. Temporada na serra, confraternização familiar e cinema.



Acesse todas as notícias de Roma



Se você quiser ficar por dentro das novidades de Roma, assine gratuitamente a newsletter das Sete Colinas de Roma. Entregue em sua caixa de entrada às 7h todos os dias. Adequado Clique aqui.