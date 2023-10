Star Wars: George Lucas desiste e admite sua opinião sobre a Disney! O que ele disse chocou os fãs

Se você está entre aqueles que mergulharam na galáxia muito, muito distante, saberá o quanto eles são Os filmes da trilogia da sequência de Star Wars são controversos. Mas o que ele pensa? O maravilhoso criador do épico, Jorge LucasQuem são esses novos capítulos? Vamos descobrir juntos suas opiniões mais surpreendentes e os bastidores dessa polêmica épica!

Star Wars: Decepção com O Despertar da Força

Vamos começar nossa jornada pelo mundo George Lucas com “O Despertar da Força” O primeiro filme da trilogia sequencial. Lucas expressou claramente sua decepção pelo fato de a Lucasfilm ter decidido ignorar muitas das ideias que ele tinha guardado.

Jorge Lucas ficou Silencioso no Episódio IX, “The Rise of Skywalker”. Ele nunca compartilhou suas opiniões sobre este capítulo final da trilogia sequencial, deixando os fãs por conta própriaO mistério de sua reação. O que a ausência de comentários dos criadores poderia esconder?

Guerra das Estrelas

George Lucas em Os Últimos Jedi

Quando se trata de Os Últimos Jedi Parte 8, Lucas nunca falou publicamente sobre o filme. Mas um de seus representantes fez uma declaração interessante: ela considera isso “muito bem feito”. Uma avaliação que despertou muita curiosidade. O que o mestre da saga realmente pensa sobre esse capítulo polêmico?

Suporte (mais que compreensível) para Rogue One

Um prólogo de “Rogue One” da New Hope encontrado. Muito apreço de George Lucas. Tony Gilroy, que co-escreveu o filme, ainda revelou que Lucas “adorou”. Mas a história não termina aqui. Durante a produção do filme Han Solo, Lucas visitou o set de Ron Howard. Esta visita foi definida como “Muito favorável“E ‘cheio de elogios’.” O que George Lucas disse a Ron Howard?

Série Star Wars: a opinião de George Lucas

no fim, Vamos explorar a série de TV Star Wars na Disney+. George Lucas, embora não tenha expressado suas opiniões pessoais sobre os diversos projetos, parecia se divertir muito no set.”“O Mandaloriano.” O diretor e produtor executivo Jon Favreau falou sobre o quanto Lucas gostou de desafiar Dave Filoni de uma forma divertida e atenciosa. para ele Apreciação Seu respeito por Dave Filoni parece destacar o quão envolvido ele está neste casoA extensão do universo amado.

Resumindo, George Lucas, o visionário por trás disso Guerra das Estrelas, ele continua sendo um personagem interessante quando se trata da trilogia sequencial e das futuras aventuras da saga. Suas opiniões, às vezes ambíguas, acrescentam um Outra camada de mistério para esta saga espacial Que conquistou os corações de milhões de fãs em todo o mundo.