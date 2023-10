Pozzo Edo se prepara para sediar Festival e Campeonato Italiano de Surf | ORNEWS.it

15 de outubro de 2023

A programação do BlueSurFest – The Surf Festival 2023 será muito rica, e está prevista para acontecer na orla marítima de Putzo Edo, na Marina de San Ferro Melis, nas sextas-feiras 20, sábado 21 e domingo 22 de outubro de 2023. Uma festa fantástica se desenvolverá na orla marítima de Putzo Edo, até Marina di Mandriola, cujo tema principal será o tema da inclusão. A aldeia que se prepara para nascer à beira-mar de Pozzo Ido será enriquecida pela presença de inúmeras federações desportivas, muitas das quais oferecerão experiências gratuitas de diversas atividades, até mesmo o Bairro dos Artistas, na zona de Mandriola, onde os melhores designers , pintores e escultores exibirão suas obras. Cultura do mar, respeito pelo meio ambiente com as ilhas de San Viro Meles e Oristano, desporto e estilos de vida corretos, deficiência e desporto: estes serão alguns dos temas das conversas que se alternarão durante os três dias no Teatro do Mar. BlueSurFest – The Surf Festival 2023. A música será da Rádio 105 com DJs animando as noites.

BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023 representa o único palco italiano numa rede de seis festivais que se estende por vários países europeus, incluindo Alemanha, Espanha, Irlanda, Portugal, Itália e França. Estes eventos são centrais para a inclusão social e destacam as “comunidades azuis”, grupos de pessoas que vivem e se identificam fortemente com o mar.

Serão também testadas a metodologia “Inclusea” e a utilização de equipamentos especializados e adaptáveis ​​às necessidades individuais. Esta prática, conhecida como “adaptação ao surf”, permite que pessoas com deficiência vivenciem o surf de forma segura e emocional. A apresentação contou com a presença do Presidente da Federação Italiana de Surf, Wakeboard e Wakeboard, Claudio Bonzani: “Depois de quatro anos, este é um regresso importante! A mais importante e prestigiada competição italiana regressa ao local onde foi realizada a primeira edição do Tricolor Surfing inaugurada, entre as ondas do mar desta maravilhosa ilha.” “

“Os FISW Surf Games – o derradeiro campeonato de surf representa um novo grande evento desportivo na região de Oristano, em Sines”, afirma Sergio Cantagalli, representante da equipa La Sagra del Surf e um dos organizadores dos FISW Surf Games e BlueSurFest . – La Sagra do Surf 2023. “Os FISW Surf Games – conclui Cantagalli, vão trazer à Sardenha os melhores atletas das diferentes modalidades do surf, e os entusiastas ou curiosos poderão acompanhar gratuitamente as competições, que decorrerão em Capo Manu.”

“Estamos a aproximar-nos de uma edição importante do BlueSurFest – The Surf Festival 2023, esperamos a presença de milhares de pessoas, pensámos num evento que possa ser uma festa para celebrar o surf, mas também com tudo o que é sobre o mundo do mar ”, destacando que a inclusão é um dos temas em que a nossa comunidade deve trabalhar”, comenta Vincenzo Ingleto, vice-presidente do ASD Is Benas Surf Club, co-organizadores do BlueSurFest- La Sagra del Surf 2023 e do FISW SurfGames.

O atleta local Mattia Mallorca, integrante da seleção italiana, vencedor de quatro títulos italianos de longboard, o vencedor dos Surfing Games de 2022, Matteo Calatri, e Edoardo Papa, quinto no Open de 2023, também confirmaram presença no torneio. FISW Surf Games, Brando Giovannoni, nº 1 do Campeonato Italiano Sub-18.

Este emocionante evento acontecerá durante um período especial entre 15 de outubro e 15 de novembro de 2023, conhecido como “Período de Espera”, em preparação para o Campeonato Mundial de Surf. Durante esse período de espera, os campeões, tanto femininos quanto masculinos, se prepararão para competir em diversas modalidades, incluindo shortboard, longboard, surfboard e parasailing. Se as condições meteorológicas permitirem, este importante torneio geral poderá ser realizado em conjunto com o evento BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023.

De 20 a 22 de outubro de 2023, a orla marítima de Putzo Ido será também um grande ginásio ao ar livre com a presença de federações desportivas: Fitness e Bem-Estar, Boxe, Calistenia, CrossFit, Bulldance e Kali, Skate, Muay Thai, Jiu-Jitsu Brasileiro, E a garrafa. -MAGA, Boxe, SUP, Vela, Escalada, Balance Board, Windsurf, Street Workout.

Haverá aulas e testes gratuitos para todas as pessoas de 0 a 100 anos. A Decathlon estará presente com um stand dedicado a equipamentos desportivos. Você poderá participar de atividades de lazer e movimentação, promovendo a inclusão, enquanto as atividades de barco poderão ser acessadas mediante reserva. Entre as atividades está também a descoberta da região de Sines: qualquer pessoa pode participar num passeio de bicicleta de 20 km, num passeio de SUP ao pôr-do-sol pelas encostas ou ainda participar numa corrida a pé. Se o tempo permitir, será realizada uma travessia a nado de Mal di Ventre até a praia de Putzo Ido no sábado, 21 de outubro, a partir das 8h, “Natação pelo Meio Ambiente”.

A equipa organizadora também pensou em momentos dedicados aos mais pequenos: durante o BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023, haverá espaços para o Kid Project, e com o MèT Club será possível acompanhar aulas de como fazer útil nós a bordo. De barco, haverá uma caça ao tesouro e uma aula de primeiros passos para as atividades de Stand Up Paddle, e depois haverá Acro Kids na praia, com Sarah Manca, acrobata e artista.

Conversas. No palco do BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023 falaremos sobre cultura do mar, sustentabilidade ecológica ambiental, proteção e cuidado do mundo marinho, os estilos de vida certos que cada indivíduo pode adotar para viver bem graças ao esporte e à alimentação correta, mas acima todo esporte e inclusão. O tema do mergulho livre e do surf adaptativo será explorado em profundidade com os campeões da modalidade.

Cultura marinha e respeito pelo meio ambiente. Este importante evento pretende também sensibilizar o público para uma questão crucial: o respeito pelo ambiente, em particular o ecossistema marinho. Os centros de educação ambiental dos municípios de San Viro Melis e Oristano também terão protagonismo durante o BlueSurFest – Festival de Surf 2023. O CEAS Sant’Eru Capo Mannu está preparando uma série de ações dentro do seu projeto de educação ambiental denominado “Vamos Proteger a Biodiversidade”, que está sendo promovido e financiado pelo Departamento de Meio Ambiente da Comunidade Autônoma da Sardenha. Entre essas atividades, estará um passeio informativo pela área para chegar ao local designado para a operação de “limpeza”, o processo de coleta de plástico e microplásticos na praia de Sa Mesa Lunga.

Mandriola, Arte em Casa. O “Bairro dos Artistas” é a novidade que acompanha a edição 2023 do BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023: os criativos encontrarão espaço na “SeArtGallery”, criada pelo artista local Salvatore Fino. É um espaço imersivo e experimental para a arte nas suas diversas formas: do desenho às oficinas para crianças e adultos, da fotografia à ilustração até à cultura da reciclagem de materiais, não apenas os que vêm do mar sob a forma de resíduos, mas todas as coisas que podem ter nova vida. Destaca-se um novo mural em Mandriola, onde o artista Michele Altieri apresentará o seu trabalho dedicado à relação entre o homem, o mar e as criaturas que nele vivem. Esta é uma obra que se soma aos murais existentes e enriquece ainda mais a zona de Mandriola. A imagem trabalhada pela artista Michele Altieri é a imagem oficial do BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023. Entre os artistas que confirmaram presença, mas muitos outros chegarão, estão também Andrea Bala, Michele Altieri, Vincenzo Ganado, Luca Moura, Michele Ardo, Chiara Procaccini, Eleonora Sanna, Emiliano Marini, Alessandro Torrisi, Stefano Peras, Racco, Silvia Cappella, Erika Canna, Ondi Sonori, Giovanni Marongiu Oana, Francesca Spiga, Janke de We.

“Sujeira e canto de rolo.” Para celebrar a forte relação entre “ciclistas” e “surfistas”, durante o BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023 também em Mandriola, haverá espaço para o “Dirt & Roll Corner”, local onde se reúnem entusiastas e especialistas. Você tem a oportunidade de mergulhar no mundo da “personalização de bicicletas” e dos “cafe racers”. Nesta área você poderá interagir com os membros especialistas do Motoclub Motocicli Audaci, engajados em um canto especial onde está a Honda Rebel 500 “Maanboard”, vencedora da edição 2022 da competição Honda Customs, habilmente customizada pela oficina , estará em exibição. Além disso, poderá desfrutar de uma autêntica joia vintage, o helicóptero “Barbara”, que possui um suporte de mesa especial e nasceu da transformação de uma peça histórica, a scooter Honda CN250 Maxi.

Música e entretenimento. Além da ampla programação musical destinada ao público em geral no BlueSurFest – LaSagra del Surf 2023, haverá também grande animação proporcionada pela Rádio 105, rádio parceira do evento.

Equipe organizadora. Por trás do evento BlueSurFest – La Sagra del Surf 2023 está a participação de muitas pessoas, que partilham a ideia da equipa forte e sólida da qual nasceu o projecto e que chega à sua terceira edição, composta por Sergio Cantagali , Alessandro Porco, Roberto Bolici, Vincenzo Ingleto, Marco Fino, Salvatore Fino. . BlueSurFest – Surf Festival 2023 é organizado pela Federação Italiana de Surf e Wakeboard, tendo como braço operacional a Surf Festival Team em colaboração com a Is Benas Surf School e o ASD Capo Mannu Riders Club, sob os auspícios do Município de San Ferro Melis e em colaboração com o Município de Oristano. A organização dos Surf Games – campeonatos de surf de última geração, está a cargo da ASD Eolo Beach Sports em colaboração com a FISW, a Is Benas Surf School e o ASD Capo Mannu Riders Club.