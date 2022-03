Você não brinca com comida, mas com vinho, sim

Comida enlatada e vinho

Eles pareciam fora de moda, mas ultimamente os jogos de salão e de tabuleiro encontraram fortuna renovada e voltaram graças à capacidade de interceptar os interesses de um público cada vez mais sensível ao fascínio de todas as coisas de comida e vinho, em particular, a cultura do vinho , e a transformação do privilégio do vinho em luxo Acessível a todos.

Descubra o mundo de Baco

De jogos de estratégia a jogos de degustação com os olhos vendados, de questionários a quebra-cabeças educacionais, os caminhos para o entretenimento focado no vinho são infinitos. Mas todos combinam diversão e descoberta numa verdadeira viagem pelas vinhas e caves, sozinho ou acompanhado, sem sair de casa. Entre a geografia das vinhas e do vinho, a história, a relação com a arte, a ciência, os contos de fadas e os famosos, a componente principal é sempre a curiosidade, que permite divertir-se e ao mesmo tempo aprender algo novo sobre uvas, cartazes, copos , etiqueta e lendas.

Há algo para todos

As ideias de prazer baseadas em uma forma particular de cultura centrada no mundo do vinho são realmente infinitas. Para aspirantes a bartenders ou para aqueles que entram em pânico diante da carta de vinhos de um restaurante, os jogos ideais são os jogos de degustação (“Winerd”,Das vinhas aos vinhos“,”Tudo que você precisa é vinho“Sommify”), que ajuda a apurar o paladar, através da prova cega de diferentes vinhos e da aquisição de competências básicas para os reconhecer e combinar com os pratos, sem a prova cerimonial reservada aos especialistas do sector. Já quem sonha em administrar uma vinícola de sucesso pode se testar com jogos de estratégia de gestão (como “Guerras do vinho“,”jogo de corrida de vinho” E a “Vênus”), que lhe permite ocupar temporariamente o lugar de um gestor de adega e imaginar gerir um verdadeiro negócio relacionado com a produção de vinho, aprendendo o máximo possível sobre o ciclo de vida das vinhas e todas as fases da vinificação (prensagem, fermentação, envelhecimento e engarrafamento ).

O mundo inteiro está em vidro

A moda do turismo gastronômico e enoturístico inspirou jogos para quem quer fazer uma viagem pelos vinhedos e vinícolas mais famosos da Itália. Imperdível: as colinas da Toscana, tão valorizadas também por estrangeiros, tanto de fato quanto em versão lúdica, que os American Stonemaier Games, depois do jogo de cartas”viticulturaFoi lançada a ‘Toscana’, a versão ambientada nos pontos mais populares dos roteiros de enoturismo locais. Claramente não faltam jogos que também vão além das fronteiras nacionais, não apenas porque estão disponíveis em francês, inglês, espanhol, português e alemão (como “Perseguição mesquinha! Des Vins. Edição“,”vintage! Emocionante jogo de vinhos“,”QI do vinho“,”vinho inteligente” E as Ainda outros), mas também porque se encontra em alguns dos países vitivinícolas mais famosos do mundo, da França à Espanha, aos Estados Unidos e à África do Sul (“Ótimo jogo de vinhoCriado por Lisciani, “The Wine Game” e a versão customizada do popular teste “Wine”, frívolo meu sercriado por Giochi Briosi e também disponível em versão social na plataforma do Facebook).

Até os clássicos são reabastecidos na chave “Alcoólico”

Juntamente com a nova geração de entretenimento vínico, há também reedições “temáticas” de grandes clássicos como Monopoli e Risiko, que foram transformados para a ocasião em Winopoli” E a “Drinkopoli“, jogos de estratégia que visam vencer a concorrência dos adversários experimentando a arte da viticultura. Em vez de uma parceria entre Winning Moves e Buonissimo.it. Nascido em novembro passado “Monopólio gostoso”, que também se estende ao jogo para incluir pratos e receitas de assinatura das mesas Belpaese.

Delicioso mosaico…

Os quebra-cabeças educativos são o passatempo perfeito para quem está impaciente, que estuda, peça a peça, uma forma original de colocar vinhos, vinhas e nomenclatura em áreas geográficas adequadas à produção. Os produtos produzidos pela Water & Wines merecem uma menção especial, porque esta empresa sueca, fundada em 2020 e gerida por duas jovens que trabalham no negócio do vinho, combina a paixão pelo vinho com o respeito pelo meio ambiente. De fato, além de respeitar padrões ambientais mais rígidos e usar materiais recicláveis ​​para fazer brinquedos e embalagens, a Water & Wines se comprometeu, para cada item vendido, plantar uma árvore e doar para melhorar o acesso. Água potável global em áreas do mundo onde isso ainda é um luxo.

Até os pequeninos Eles podem participar

Quem é muito jovem para beber um copo de verdade pode começar a aprender sobre o vinho e a cultura que gira em torno de sua produção, graças a propostas projetadas especificamente para apresentar crianças e jovens ao mundo dos rótulos e à singularidade da viticultura. por exemplo “Quiz Chef vinho”, a versão “enológica” do anterior “Quiz Chef Junior”, concebido por Silvano Sorrentino e destinado a maiores de 14 anos, com o objetivo de os levar a participar num aspeto essencial da sua cultura e, ao mesmo tempo, , motivando-os a adotar uma abordagem responsável do vinho.

Do barril à realidade virtual

Assim como aconteceu com outros setores italianos de excelência (por exemplo, futebol), a cultura do vinho não pode deixar de chegar ao mundo digital. Ou melhor: os videogames não resistiram ao fascínio de levar a produção de vinho para a dimensão virtual. Assim nasceu o primeiro videojogo de gestão e simulação para produção de vinho: “Cem Dias – Simulador de Vinificação”, lançado em 2021 pelo estúdio independente italiano Broken Arms Games of Alessandria (Piedmont). É tudo sobre vinho, incluindo o título: em italiano “cem dias” refere-se ao tempo que uma videira leva para completar seu ciclo de vida (desde a floração para o amadurecimento da uva). O mesmo se aplica a cenários, imaginativos, mas evocativos de paisagens vitícolas italianas típicas e além (do Langhe ao Napa Valley, até a África do Sul), onde os jogadores têm que lidar com todos os aspectos da produção de vinho, desafiando cada outro em Competências para lidar adequadamente com todas as etapas da gestão da adega (selecção da vinha, cultivo, maturação do vinho, engarrafamento e venda).