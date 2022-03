Caste and Contenders ISOLA DEI FAMOSI 2022: Quem sou eu / Solteiros e Casais: Rodriguez …

Concorrentes e atores da Isola dei Famosi 2022: os casais mais esperados pelo público

O primeiro episódio de Ilha das Celebridades 2022. Estamos prestes a conhecer os náufragos desta edição, e antes que isso aconteça, curiosidade não falta. Em particular, novamente este ano os intocáveis ​​tiveram a oportunidade de levar algo com eles. Coisa? Por exemplo, Lory del Santo decidiu levar um travesseiro com ela. O namorado de Marco em vez do sarongue. Guendalina Tavassi escolheu o peluche para os três filhos, enquanto o irmão escolheu a imagem dos avós. Silvano Michetti trouxe uma foto da esposa. Jeremias Rodriguez namorada Débora. Por outro lado, o pai escolheu seu chapéu favorito. Antonio Ziquela trouxe consigo uma foto dos pais. O cantor cego é uma bandana de sorte. Ilona Staller? Ele não pôde deixar de trazer a coroa de flores com ele. (Atualizado por Anna Montesano)

As descobertas de Alvin sobre atores

Será o elenco que dará grandes surpresas ao públicoIlha das Celebridades 2022. Isso também foi confirmado por Alvin, correspondente do programa que já está em Honduras pronto para receber a todos. Em entrevista à Superguida Tv, foi ele quem divulgou alguns previews dos concorrentes que vão povoar a ilha este ano, revelando: “Ilona Staller neste momento é a personagem que mais me interessa. a plateia também. Acho Floriana emocionante também, mas Nicholas Vaporidis também. – Mas quem atrai a simpatia dele – Carmen Di Pietro e seu filho já nos oferecem um cinema. Tenho que vê-los juntos e são muito simpáticos”, admitiu Alvin. (Atualizado por Anna Montesano)

Guendalina e Edoardo Tavassi no elenco

Está tudo pronto para a nova versão doIlha das Celebridades 2022 Que começa oficialmente esta noite sob a gestão de Elari Plassey. Muitos novos competidores estão prontos para se juntar aos telespectadores do Canal 5 e se testarem nas praias de Honduras. O elenco é diversificado e os muitos nomes devem reunir diferentes faixas etárias. No entanto, estão entre os concorrentes mais aguardados Guendalina e Eduardo Tavasi. Irmã e irmão, muito populares nas redes sociais, o público da ilha está confiante de que Tavassis conseguirá criar muitas dinâmicas e proporcionar momentos lúdicos.

Espere, no entanto, também Clemente Russo e sua esposa Laura Madalone. De caráter forte e decidido, a esposa de Clemente Russo, em vários convidados, mostrou-se uma mulher resoluta e corajosa. Ambos atletas, estão prontos para conquistar a todos com a beleza de seu amor, mas também com a força que mostrarão durante o naufrágio em Honduras (Atualização de Stella Dependetto).

Concorrentes da Isola dei Famosi 2022: pares

No início da noite de segunda-feira, 21 de março, começará oficialmente Ilha das Celebridades 2022 Agora em sua décima sexta edição. Quem serão os contendores prontos para desembarcar em Honduras? Depois dos muitos rumores sobre os atores, nos últimos dias, os nomes daqueles que participarão da nova aventura da TV em nome da natureza hondurenha, mas também muitos testes e desafios físicos, mas acima de tudo mentalidade. A grande novidade deste remake de ilary plassi Veremos o elenco dividido entre Casais e solteiros. Falando do elenco, referimo-nos também à presença de dois mil No papel de um repórter no estúdio Wladimir luxo E a Nicolas Savino O host apoiará este comentarista.

Haverá cinco pares de intocáveis ​​emIlha das Celebridades 2022. A primeira coisa que é anunciada é quem a formou Gwendalina Tavasium ex-concorrente do Big Brother que na verdade se afogou na ilha em 2012, junto com seu irmão menos conhecido (mas bem conhecido nas redes sociais). Eduardo. Laurie Del SantoOutro rosto familiar de reality show estará co-estrelando com seu parceiro Marco Kokolo Assim testando seu relacionamento como um casal. Jeremias Rodriguesconhecido por ser irmão da showgirl argentina Belen, está noivo do pai Gustavo. Um casal “na verdade”, mas apenas tecnicamente, consiste em Nick Luciani E a Silvano Michetti, dois primos do país. Também no elenco Carmem de Petro E a Alexandre Ianuni No papel de mãe e filho e, finalmente, o campeão de boxe Clemente Russoque tentou novamente após o irmão mais velho como um casal com sua esposa Laura Madaloni.

Solteiros prontos para pousar em Honduras

Se os maridos já lançaram deIlha das Celebridades 2022 Pode parecer substancial, mas será ainda mais com a chegada de solteiros, ou competidores que partirão sozinhos para se aventurar em Honduras. Após o lançamento de 2005 e sua participação em outros reality shows como Big Brother, Antonio Zequila Preparando-se para viver novamente em contato com a natureza. Sob o disfarce de um pária sem precedentes, também encontraremos o ator romeno Nicholas Vaporidis. Outro nome definido para provocar debate é o de um ex-piloto romeno Marco Melandri, que nas últimas semanas tem causado muita conversa pelo fato de algumas de suas posições serem consideradas incorruptas. Entre os concorrentes está também um cantor, cegoNo terceiro lugar está o X Factor 2020 que, de acordo com as prévias, terá uma história pessoal muito interessante para contar.

O elenco de Ilha dos Famosos 2022 ainda é muito rico e inclui também o ex-vencedor do Big Brother, Floriana de novo, pronto para partir para Cayo Cochinos. As surpresas de grau que podemos esperar Ilona mais velho bem como de Roberta Morris. Haverá também uma reportagem sobre os nomes menos conhecidos que, graças ao reality show, poderão ganhar enorme popularidade como Roger Baldwinmodelo e pioneira, ex-Miss Argentina Estefânia Bernal E a Jovana DjordjevicEla também é uma importante visão do mundo da moda e está pronta para surpreender a todos com sua beleza.

