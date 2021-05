“Caro Jalisse”, uma mensagem emocionante – Libero Quotidiano

O Quirinal Melhor do que Ariston. O JalisA dupla, que é famosa por vencer Festival de Sanremo De quase estranhos com a famosa frase, ele colapsou as palavras em meados da década de 1990 e, em seguida, literalmente “desapareceu” e foi rejeitado quase todos os anos pelo festival de música mais famoso da Itália, surpreendendo a todos no Instagram postando uma mensagem muito especial: “Caros maridos Jalis”, É abrir a carta, assinada pelo presidente Sergio Mattarella.

Claro, um título bastante privado (há uma suspeita legítima de que o chefe de Estado e sua equipe não sabem exatamente quem são os "maridos Galis", no século Fabio Ricci e Alessandra Drusian), Mas "o peso" não muda: a dupla pop convidou Mattarella para ouvir seu último trabalho, no qual a música se destaca. Esperança por uma florDedicado aos idosos que morreram durante esta terrível epidemia geral de Vírus Corona.









Assim, Mattarella responde ao chamado com entusiasmo e convida a família Galis a enviar-lhe os materiais. À secretaria do presidente da república, na mensagem postada no Instagram pelo vereador, lemos as instruções “para agradecer as cordiais expressões de agradecimento que lhe dirigiram e pelo desejo de lhe apresentar o CD de música inédita “Nesse ínterim – vamos derrotar definitivamente a epidemia em breve, tudo graças às vacinas – envio a você e a seus entes queridos uma saudação muito amigável do Presidente Mattarella, a quem me associo com prazer.