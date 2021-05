Ouça – Anna Rocha De Souza Film Review

Ouça: diretor português Anna Rocha de Souza Ele marca um início cinematográfico muito maduro, reminiscente da melhor tradição do cinema social de alta qualidade. É apresentado na seção Horizons do 77º Festival Internacional de Cinema de Veneza e está disponível a partir de 7 de maio na plataforma digital MioCinema.

adorável (Lucia muniz) e A partir de (Robin GarciaSão imigrantes portugueses que vivem com os três filhos nos subúrbios de Londres e sobrevivem com uma série de trabalhos perigosos e pequenos furtos.

A família vive em grandes dificuldades econômicas, devido à exploração do trabalho a que os pais estão expostos, mas é muito unida. Entre os três filhos está o garotinho Se Para os surdos, para enfrentar os custos dos aparelhos auditivos, os jovens pais recorrem ao serviço social inglês, que começa visitando a família e se familiarizando com a difícil situação econômica.

Tudo desmorona quando um dos meus professores desmaia Se Ele encontra marcas nos ombros da criança e avisa as autoridades para não ofenderem a família. A intervenção das assistentes sociais determina o afastamento imediato dos filhos da casa dos pais, dos quais o mais novo tem apenas 12 meses, mergulhando a família no ciclo do Inferno de Dante repleto de instruções públicas duras que nunca se detêm.

O que funciona na escuta

Deve o melhor cinema Ken LoachE a Ouço Define o inferno de quem está na mira dos serviços sociais que desconhecem os meios econômicos para se defender adequadamente em um contexto como o inglês, demonstrando sua dureza em não se conter mesmo diante de erros óbvios.

Ouço É contar uma história terrível com os traços de Kafka que destroem irreparavelmente um contexto familiar que só parece ser culpado de ser economicamente privado.

Um filme seco que se revela em pouco mais de 90 minutos em sua crueldade sem se entregar a uma paixão extorsiva pelo espectador.

Por que você não assiste, ouve

Filme com alta taxa social, Ouço Definitivamente, não é apenas para fãs que procuram entretenimento.