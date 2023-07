Assista a filmes na terça-feira, 11 de julho, no horário nobre e no final da noite

Que filmes estão passando na TV hoje à noite? Aqui ela é para nós Guia completo da TV com os melhores filmes Hoje à noite, terça-feira, 11 de julho de 2023, vai ao ar no horário nobre e tarde da noite nos principais canais de TV aberta, com tramas, elenco e trailers.

Jack Ryan – Inicialização (trabalho de filme) Foi ao ar no dia 20 às 21Filme de Kenneth Branagh, estrelado por Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Colm Fewer, Gemma Chan, Nonso Anozie, Karen David e David Beymer. o enredo do filme: Nos encontramos novamente com Ryan, um soldado americano que escapou de um acidente de avião durante uma missão no Afeganistão. Durante sua reabilitação, ele conhece a Dra. Cathy Mueller, uma bela jovem que muda sua vida e atrai a atenção de um agente da CIA chamado William Thomas Harper. 10 anos se passaram e Jack agora trabalha para a CIA e usa o disfarce de um consultor financeiro para monitorar transações financeiras obscuras. Durante esta missão, ele percebe o desaparecimento de grandes somas – pertencentes a organizações russas – que poderiam causar sérios danos à economia dos Estados Unidos. Então, Ryan é forçado a ir a Moscou para investigar Victor Cherevin, o principal gerente dos fundos desaparecidos, além de cliente da empresa para a qual Jack trabalha.

Para o ajudar na investigação estará Harper a quem Ryan explica que efeitos terá no sistema financeiro americano se Cherevin reintroduzir dinheiro no mercado de uma vez… Jack Ryan: The Beginning: Trailer oficial em inglês – HD

predador (um ato) É transmitido no Rai 4 às 21h20um filme de John McTiernan, estrelado por Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elipidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chavez, RJ Armstrong, Shane Black e Kevin Peter Hall. o enredo do filme: Um helicóptero que transportava um ministro de estado aliado dos EUA é abatido na selva de Val Verde, um local entre a América Central e a América do Sul. O general Phillips e o agente da CIA George Dillon convocam o major Alan "Dutch" Schaefer, amigo de Dillon e ex-camarada da Guerra do Vietnã.

A missão de Dutch é encontrar o helicóptero e proceder ao resgate do ministro, que provavelmente foi capturado por combatentes antigovernamentais estacionados na área. Dillon informa ao major que também participará da missão como chefe, e este, ainda que com algumas ressalvas, é obrigado a aceitar ordens. Na manhã seguinte, a equipe da missão é transportada e deixada na floresta perto da queda do helicóptero.

O grupo consegue encontrar o avião e a tripulação, apenas para descobrir que todos foram mortos, esfolados e consertados de cabeça para baixo… Predador: Trailer do 30º Aniversário

conhecer a sofia (comédia) Transmitido no Canale 5 às 21h20um filme de Guido Chiesa, com Fabio De Luigi, Michaela Ramazzotti, Caterina Spraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro, Chiara Sppolitini, Daniele DiMartino e Bob Messini. o enredo do filme: Gabriel, ex-roqueiro, agora negociante de instrumentos musicais, divorciado, é um pai carinhoso e focado exclusivamente na filha de 10 anos.

Quando seus amigos o apresentam a novas mulheres, ele continua falando sobre sua filha, matando todas as oportunidades.

Um dia, Mara volta à vida de Gabriel, um amigo que não via há vários anos, mas que entretanto se tornou um fotógrafo dinâmico e independente.

No primeiro encontro, logo no clímax, Mara revela a Gabriel que não só não quer filhos, como odeia filhos. Emocionado, Gabriel nega a existência de Sofia.

A partir desse momento, os dias de Gabriel são uma série de manobras ridículas para esconder de Mara a presença da filha e vice-versa, a ponto de transformar o próprio apartamento a cada vez de acordo com qual dos dois visita. Óbvio que a mentira tem pernas curtas e a peça do Gabriel terá vida curta…. Conheça Sofia: o trailer oficial do filme – HD