Cruzeiros de longo curso, Costa Voyages chegam em setembro

Quando é setembro de 2023: Costa Cruzeiros Propõe uma nova forma de vivenciar trilhas de trekking de longa distância com Costa Voyage.

A partir de setembro de 2023, com um cruzeiro de 10 a 14 dias, os hóspedes poderão partir para descobrir destinos exclusivos no outono e na primavera, para explorar destinos em paz. As experiências de viagem sugeridas incluem as ilhas mais selvagens Ilhas CanáriasMilhares de rostos Türkiye , Entre o leste e o oeste, as pirâmides secretasEgitoa natureza do Açoresterra mística Israelo Marrocosculturas diferentes desde então Norte da Europa, passa por Normandia alcançar destinos quentes Espanha.

vida a bordo. Navegando entre esses destinos, os hóspedes poderão desfrutar de experiências gastronômicas excepcionais. Começando com a linha de 14 novas linhas doce Criado em colaboração com Eugenio Massari. Em todos os principais restaurantes de cada navio será possível escolher, durante três jantares diferentes, um nova listaincluído no preço, desenhado por chefs Bruno Barbieri, Helen Darroze e Angel Leon. A Costa Voyages também proporcionará a oportunidade de brinde com o líder, no jantar. Além disso, a espera dos hóspedes a bordo será festa noite banqueteum bufê ‘obra de arte’ acompanhado por esculturas de gelo esculpidas por escultores de gelo profissionais e DJs ao vivo.

Entretenimento fornece dois adicionais parceria. Pedra rolandoReferência no mundo da música, você embarcará nos navios da Costa para apresentar um show musical exclusivo. Enquanto especialistas Cânone Eles envolverão os convidados em sessões de fotografia, onde explicarão como tirar lembranças de suas férias.

A Costa Voyages também pode contar com a cooperação de Federação Italiana de Bridge. Na presença dos jogadores experientes da Federação, os convidados mais habilidosos poderão se desafiar no torneio, enquanto são oferecidos workshops para iniciantes aprenderem os segredos do jogo.

Para os amantes da magia, ele vai sugerir Costa Três noites elegantes em um cruzeiro. A primeira é uma noite de gala, no Grand Bar, onde se pode dançar com os oficiais de bordo. O segundo é o Fashion Night, desfile de moda em que os convidados são os campeões, que vão disputar o tapete vermelho do Grand Bar no mais recente concurso de moda, seguido de DJ sets. A terceira é a Night of Delight, uma competição de dança entre tango, dança de salão, rumba e cha-cha-cha, para aproveitar as aulas ministradas pelos professores a bordo durante o dia. Também neste caso, um vestido elegante será obrigatório.

Além disso, serão organizadas excursões na Costa Jogos dos anos 60 aos anos 90, como a entrevista dupla com casais, Musichiere e C-Music, com quizzes, desafios e leilões de música, além de inúmeros workshops e laboratórios. Finalmente, você pode experimentar a emoção de uma visita guiada ao Discovery Nos bastidores do navioincluindo galés, ponte, bar da tripulação e outros lugares.

linhas de tráfego. Cruzeiros Costa Voyage disponíveis de setembro a novembro de 2023, abril a junho de 2024 e setembro a novembro de 2024, em seis navios Frota: Costa Favolosa, Costa Fortuna, Costa Firenze, Costa Fascinosa, Costa Pacifica, Costa Diadema.

Em 2023 a bordo do Costa Pacifica e em 2024 a bordo do Costa Fortuna poderá ser descoberto Egito E Terra papai noelNuma viagem entre o mistério e o misticismo. As excursões organizadas levarão os hóspedes ao Museu Egípcio, às pirâmides de Khufu, Khafre e Menkaure, às Grandes Pirâmides de Gizé, para descobrir os mistérios da Esfinge e os segredos do processamento do papiro, da planta ao prato. Mas também nos locais de culto, em Jerusalém, entre a Última Ceia e o túmulo do rei David, para seguir a Via Dolorosa até à Igreja do Santo Sepulcro e ao Muro das Lamentações. Com o Costa Fortuna você também pode chegar a Belém, o berço do cristianismo.

o Marrocos Serão apresentados pelo Costa Favolosa em 2023, e Costa Favolosa e Costa Fortuna em 2024. Entre os souks e a medina, os hóspedes de Casablanca terão à sua disposição dois passeios para mergulhar nas tradições marroquinas, visitando a Mesquita Hassan I, com uma Hammam de 6.000 metros quadrados de mosaicos e perfumes, e depois almoçamos no Rick’s Café, onde foi rodado o filme Casablanca. Enquanto estiverem em Tânger, eles poderão visitar os souks da Cidade Branca e saborear a culinária marroquina.

Para os amantes da natureza existem ilhas Ilhas Canáriasdisponível no Costa Firenze e Costa Fortuna em 2023, e Costa Diadema em 2024. Entre os passeios, trekking em Lanzarote entre extensões de lava solidificada e cones vulcânicos de mil cores no Parque Nacional Timanfaya, enquanto em Santa Cruz de Tenerife os hóspedes podem entrar As entranhas da terra na Cueva del Viento, o maior túnel de lava da Europa, onde 18 quilômetros de galerias subterrâneas labirínticas foram formadas há 27.000 anos.

o Portugal Será apresentado pelo Costa Firenze, Costa Fortuna, Costa Favolosa e Costa Fascinosa em 2023, enquanto em 2024 também Costa Diadema. Os passeios incluem a descoberta dos costumes madeirenses, como descer uma montanha em cestos de vime tradicionais, explorar a cidade velha de Lisboa em um tuk-tuk ou navegar com um biólogo marinho pela “Rota dos Cetáceos”. Em 2024, o Costa Fascinosa navegará rumo aos Açores, onde irá à procura do ingrediente secreto do famoso chá roxo vulcânico, e almoçará com o “cozido das Furnas”, uma mistura de carnes cozinhadas em grandes tachos rebaixados à terra .

lá Türkiye Será o destino do Costa Fortuna, tanto em 2023 como em 2024. Os hóspedes poderão conhecer Istambul de quatro pontos de vista: a pé, de bonde, de metrô, de barco, para mergulhar na cultura e na vida da cidade . Em Izmir, por outro lado, poderão conhecer os rituais turcos e depois passear pela aldeia de Alacati, que mistura o Oriente e o Ocidente.

Costa Firenze, Costa Fascinosa, Costa Diadema e Costa Favolosa oferecerão cruzeiros que combinam Norte e Sul da Europa Numas férias pode visitar destinos como Copenhaga, Le Havre, onde pode começar a descobrir a Normandia, Mont-Saint-Michel, uma ilha património da UNESCO, Cádiz, La Coruña, onde pode chegar a Santiago de Compostela, Lisboa.

O Costa Fortuna estará sempre navegando entre Baleares E cenouras grego, das mais famosas às menos percorridas, entre praias remotas e aldeias pitorescas. Entre os passeios, destacam-se um passeio de barco às Cavernas Azuis de Zakynthos, uma visita ao Palácio de Knossos em Creta e um passeio de bicicleta em Palma de Mallorca.