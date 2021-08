“Ele ficou apavorado, quando falava de si em público fiquei com vergonha.” – Libero Quotidiano

“Papa era mais assustador do que eu, Quando ele ficou com raiva, foi assustadorUm olhar silencioso foi o suficiente. Alessandro Gasman Foi dito em uma longa e íntima entrevista com Corriere della Sera. O relacionamento com o pai também é o foco da conversa Vittorio, o famoso ator, diretor e roteirista, faleceu em 2000. Comparando sua relação com seu filho Leo, ele disse: “Ele poderia ter sido mais seguro, enquanto Eu era um pacote passado de pai para mãe. ”

No entanto, Gassmann não esconde que também impôs regras rígidas à educação do filho: “Fui sistematicamente rigoroso ao proibir o celular até os 15 anos e a motocicleta até os 16 anos”. Passou a falar do pai Vittorio, depois declarou: “Fez-me trabalhar como engenheiro teatral durante dois anos, instilando o conceito de esgotamento físico. Eu parei de ser filho no dia em que ele se sentiu mal durante a turnê ”.

O diretor, que levará o filme “O Grande Silêncio” ao cinema com Massimiliano Gallo e Margherita Bay, também destacou as enormes diferenças que existiam entre ele e seu pai: “Ele adorava falar sobre si mesmo em público, eu o odiava e tinha vergonha. Ele me colocou nas mãos de Enrico Lucerini, o assessor de imprensa, que tinha um exército de vinte costureiras, e me trouxe de volta para meu pai, que era outra pessoa. Naquele dia, percebi que não queria ser ator. Eu era muito tímido. “