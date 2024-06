Vassil está de volta! – Notícias de Portugal

Luís Encarnaço disseAgência Lusa de Notícias A FTASIL (Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa) “bateu todos os recordes em 2019”, tanto em número de visitantes, como em receitas e em número de entradas num dia, e a organização responsável pela município de Lagoa “tem grandes expectativas” e “melhorando sempre os registos da versão anterior”.

O evento, que decorrerá até 28 de agosto, é “familiar”, com “cerca de 700 expositores”, um novo palco junto ao renovado pavilhão municipal e uma área de 10 mil metros quadrados, que permitirá um aumento entre 20 mil e 28 mil, anunciou o presidente da Câmara de Lagoa Mil visitantes.

“Continuaremos a apresentar um excelente alinhamento musical, que é basicamente um pilar importante da feira”, sublinhou o autarca, referindo-se a artistas como Expensive Soul, João Pedro Pais, Resistência, Quim Barreiros, Fernando Daniel ou Tony Carreira. .

Luís Encarnação sublinhou ainda que o setor equestre é “outro pilar muito importante para a Fatacil”. Além disso, “continuaremos a apostar na gastronomia e no vinho”.

Acrescentou que outra novidade é a criação de “um segundo palco sempre com artistas locais”, que substituirá as “apresentações diárias da banda de dança popular” que aconteciam nas edições anteriores, “antes do espetáculo principal”.

Sublinhou que o autarca apela a todos os que pretendam visitar a Fatasil para “comprar bilhetes por via electrónica, porque permite “facilidade de acesso” e “acesso a qualquer porta e acesso ao recinto de exposições”, a partir de um dos 11 parques de estacionamento disponíveis.

Luis Encarnaço admitiu que “não será fácil”, mas disse que a feira “procura continuar a crescer” para “continuar a levar o nome de Lagoa, e o nome do Algarve, ao país e não só”.

Na última edição, o custo da exposição de 10 dias ascendeu a “200 mil euros para o município”, após um investimento total de um milhão de euros e receitas de 80 mil euros. No entanto, o autarca sublinhou que a feira “não foi pensada para ganhar dinheiro”, pois traz “dinamismo à economia do concelho”.