Dave Grohl e Kurt Cobain: primeiro encontro no aeroporto, quando moravam juntos em Olympia, as etapas da amizade

“Eu queria fazer parte de uma revolução, uma rebelião, mas talvez eu estivesse apenas tentando salvar minha vida. Passei anos dormindo no palco, no chão dos clubes, embaixo do palco (quando dormia). Foi em torno disso vez que ouvi as cinco palavras que literalmente mudaram minha vida: “Você já ouviu falar do nirvana?” Nesses dias terríveis de lutadores de Foo, depoisA morte repentina e agonizante do baterista Taylor Hawkins (Morreu aos 50 anos em Bogotá, uma das paradas da turnê sul-americana da banda que Definitivamente cancelado junto com todos os outros compromissos agendados em todo o mundoEra impossível não voltar à outra grande dor que Dave Grohl sofreu 28 anos atrás, quando ele ainda estava no Nirvana: Suicídio de Kurt Cobain, que se suicidou aos 27 anos em 5 de abril de 1994. com você por toda a sua vida, e isso muda a cada ano, mas nunca vai embora.” Grohl disse apenas alguns meses atrásque após a morte de seu amigo que se voltou para a música – e fundou uma nova banda – conseguiu recomeçar.