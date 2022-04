Tottenham comprará Kulusevsky neste verão

Inglaterra

Correio diário escreva Tottenham já neste verão Espera-se que você compre Diane Kulusevsky. O clube sueco estava emprestado por duas temporadas pela Juventus, mas foi divulgado recentemente que existe uma opção que oferece a oportunidade de comprá-lo neste verão por 30 milhões de euros, o equivalente a cerca de 310 milhões de coroas suecas. Kulusevsky começou com sucesso desde que chegou em janeiro, marcando dois gols e cinco assistências. On Mails sportettan é a notícia mais quente ‘Disputa financeira no Everton’. Alguns clubes PL foram mencionados Não satisfeito com a fuga do Everton Punição apesar das perdas financeiras impressionantes. Eles suspeitam que o Everton tenha quebrado as regras do PL.

o sol. com tops “Todas as runas se foram”. Como em Cristiano Ronaldo. Wayne Rooney sentou-se no estúdio Sky Sports na noite de segunda-feira e disse acreditar que o português não foi uma contratação bem-sucedida e que era hora de se separar de Paul Pogba. pausa 4 tapetes arteta Ele destaca que Mateta foi um dos artilheiros quando o Arsenal acertou um chute forte (0 a 3 contra o Crystal Palace) e perdeu terreno na disputa pelo quarto lugar. Arteta pediu desculpas aos torcedores após a partida e descreveu o esforço como “Inaceitável”. Como cebola no salmão, tanto Thomas Partey quanto Kieran Tierney ficaram feridos. Em relação ao sol. O Tamisa deve se tornar uma trindade Longe do resto da temporada.

guardião Fornece espaço para A ironia de Pep Guardiola. Antes do jogo desta noite no CL, perguntaram se ele às vezes analisa demais os adversários, uma crítica que às vezes faz ao CL. Isso fez Guardiola enlouquecer. “Todos os jogadores têm mãe e pai, e pai e mãe dão diferentes traços de personalidade aos jogadores. É por isso que gosto de analisar demais e introduzir táticas estúpidas, e quando não ganhamos, sou punido. Hoje (leia: ontem ) Eu me inspirei nisso e amanhã vou desenvolver táticas incríveis (leia: hoje) – vamos jogar com doze homens.em Guardiola. Este foi apenas um trecho.

O atleta Duas citações que correm o risco de fazer os fãs franzirem a testa. Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e presidente da Associação Europeia de Clubes, fala sobre seu desejo de vencer a Liga dos Campeões. “Não consigo entender como o Super Bowl pode parecer maior do que a final da Liga dos Campeões. O Super Bowl e os EUA em geral têm atitude, criatividade e (senso) de entretenimento”Com foco em CL, Al Khelaifi diz: “Cada jogo deve ser um evento e proporcionar entretenimento”. Graham Potter, por sua vez, levanta as sobrancelhas por outros motivos. Foi uma jogada difícil para Brighton e Potter acha que é Um “desafio” para jogadores Quando o público é instado a filmar da maneira clássica. “Obviamente, quanto mais tempo leva, mais você pode ouvir o público ‘atirar, atirar, atirar’, e às vezes isso pode ser um desafio para os jogadores.”.

Itália

Gazzetta dello sport Permitir Zlatan Ibrahimovic Com suas bandagens na cabeça eles simbolizam Scudetto, que luta!. Apesar dos 33 chutes do Milan, não houve gols (0-0 contra o Bologna). Um Recorde da Série A Desde que a Opta iniciou suas medições em 2004/2005. A batalha pelo título ainda está aberta. “É um torneio que é decidido na última rodada ou talvez na penúltima rodada.”O técnico do Milan, Stefano Pioli, diz isso. Ibrahimovic está de volta com uma pontuação de 5,5 em 10. Matthias Svanberg Em Bolonha fica 6,5. Calciomeracto também escreve que Ibrahimovic deve fazê-lo Suas opções futuras este mês. Esperam-se conversas com os diretores esportivos do Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Corriere dello Sport Usos “até o último suspiro” Para descrever a luta por Scudton. Um espaço também dedicado a Victor Osmehen. O jornal diz que serão necessários 120 milhões de euros para comprá-lo do Napoli. Tanto o Arsenal quanto o Manchester United estão interessados ​​no atacante nigeriano.

Espanha

Diário de Vasco indica que foi 669 minutos atrás Alessandro Isaac Ele marcou recentemente para a Real Sociedad. Mas ontem finalmente aconteceu de novo. Pênalti na prorrogação (1-0 contra o Espanyol). “é um importante para o atacante“A informação foi confirmada pelo técnico Emmanuel Al Jawasel. Ele ficou satisfeito com a contribuição de Isaac para o papel acima mencionado: Danos por má postura. Ela tem a capacidade de jogar lá. Crie um desequilíbrio nos oponentes enquanto dribla pela bordaMundo Deportivo eu gosto também Isaque. Ele pergunta friamente sobre o pênalti aos 94 minutos, já que chegou com um passo livre na borda esquerda, principalmente após o intervalo. Ele tirou um peso dos ombros, escreve o jornal em sua resenha. AS Log dá a Isaac o único jogador no jogo Três estrelas de três possíveis. Por outro lado, ele apenas lhe deu o DM.

Esportes e a Mundo DeportivoJornais esportivos catalães viram a primeira página Reunião Dembélé especial para “Encontro em Marrakech”. O mesmo é verdade. Diretor de esportes em Barcelona Mathieu Alemany conheceu o agente de Dembélé Moussa Sissoko está na cidade marroquina para discutir a extensão do contrato. O Sport aponta que isso, por sua vez, pode ser uma má notícia para Adama Traore por empréstimo e a contratação de Ravenha no Leeds. O MD diz que o interesse pelas mulheres de Barcelona continuará. A Liga dos Campeões na semana passada quebrou o recorde mundial contra o Real Madrid (91.553). Já agora 50.000 ingressos esgotados no primeiro dia Na semifinal contra o Wolfsburg.

s. diário Seus olhos estão no Manchester City x Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões desta noite. “Se alguém pode fazer isso, é o Atleti”Cobre a primeira página. O jornal destaca que o Atlético já havia desempenhado o papel de matador da Inglaterra. Atlético venceu Chelsea, Leicester, Arsenal, Liverpool e Manchester United. El Mundo chama a partida entre as diferentes características do técnico Pep Guardiola e Diego Simeone “A bela e a fera”. Também se nota Giovanni Guetta & Co do Alavés está recebendo um novo treinador. José Luis Mendelibar foi demitido.

França

o grupo Karim Benzema venceu. ele é Ele espera que Kylian Mbappé se junte a ele no Real Madri. “Adoro jogar com ele na seleção e gostaria de jogar com ele no clube. Acho que vamos marcar o dobro de golos. O triplo! (risos)”Benzema diz ao jornal. Mbappé tem sido o principal tema de conversa desde que falou sobre isso “novos parâmetros” ele respondeu “Claro” Sobre a questão de saber se ele pode ficar no PSG. L’Equipe ressalta que PSG tem mais solidez financeira do que qualquer outro clube e estaria disposto a dar sua estrela permanente condições incomparáveis Jogadores do clube (nível salarial, direitos de imagem, etc.). Ele também pode participar do processo de recrutamento de jogadores para o Paris Saint-Germain. Le Parisien indica que Mbappé quer Saiba mais sobre os regulamentos e planos de recrutamento do PSG antes de tomar uma decisão. De acordo com a espanhola Cadena Cope Como o pai de Mbappé quer Para o filho ficar no Paris Saint-Germain enquanto a mãe quer que ele se mude para o Real Madrid. Após a informação de que o Barcelona está interessado em Mbappé, ambos os jornais indicaram que Manchester City e Liverpool também podem ser enganados.

RMC EsporteO especialista Jerome Rothen diz ao mesmo tempo: E de acordo com as informações que recebi, um terceiro clube entrou na dança. Não conheço a identidade do clube, mas uma coisa é certa e não é o Barcelona. Fui confirmado por sua comitiva.”. E como se não bastasse, durante a noite o perfil mais famoso da rádio, Daniel Riolo, saiu com o seguinte: Ele (Mbappé) vai esperar até maio para finalmente anunciar ficará“. A continuação do Paris Saint-Germain em outras palavras. Riolo, que tem 600.000 seguidores no Twitter, goza de confiança mútua. As palavras também ficam maiores Pegadas em sites espanhóis Manhã.

Alemanha

chutador Sobrancelhas levantadas. A maioria dos comentaristas não achou que o Freiburg protestaria porque o Bayern errou ao jogar doze jogadores por 20 segundos na derrota de 1-4 de sábado. Foi considerado frívolo e sem esperança. Mas Freiburg já apresentou um protesto. A Baviera mantém um rosto bonito. “Não estamos surpresos que Friburgo apresentou um protesto. O caso está agora no Tribunal de Esportes, estamos totalmente confiantes.diz Oliver Kahn, CEO da Baviera. Baviera Eles correm o risco de perder pontos da partida. Sport1 pensa assim O resultado não é claro Por causa da área cinzenta nos regulamentos.

foto Estados Branimir Harjuta e a Andrea Lindy Este verão, ele aprendeu a perder seu treinador Grather Fürth. Stefan Little já deve ter dito ao clube que queria mudar o ambiente. Atualmente, ele está no Schalke 04 e o Hertha BSC já demonstrou interesse nesse assunto. Além disso, o jornal escreveu que tanto o Manchester United quanto o Tottenham Interessado em Konrad Laimer? e R.B. Leipzig. O médio de 24 anos tem contrato até 2023.

Sky Sports Ele acha que Serge Gnabry vai se estender com o Bayern de Munique, afinal. Ele vem em resposta a informações na segunda-feira sobre o interesse de Real Madrid, Liverpool e Juventus. Sky diz que as negociações estão demoradas e uma decisão deve ser tomada nas próximas semanas.

outro

jogo de TV (Rússia) conversou com o ex-jogador do Spartak Nikita Bazhenov que o recebeu Jordan Larson Deixe o clube. Não haverá derrotas. Não vejo motivos. É a pior coisa que acontece quando alguém não tem força de vontade. Erros podem ser tolerados na partida, mas não por falta de vontade”.diz Bazhenov.

telégrafo (Holanda) disse que Erik ten Hag gostaria de trazer o defesa Jörn Timber para o Manchester United se conseguir o cargo de treinador. O jogador de 20 anos tem contrato até 2024 e é estimado pelo Transfermarkt em 30 milhões de euros.