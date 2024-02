Quem sabe o que ele faria com ela. O certo é que os dois se divertiram muito juntos. O vídeo que ele fez dele é a prova disso.

Eles pareciam se divertir muito juntos, caso contrário ela não teria feito um vídeo como esse para ele. Mas quem sabe por que ele se viu em sua companhia.

Como revela Donna Pope, eles podem ter se visto Para passar um momento com os amigos Ou talvez eles quisessem se encontrar para conversar Possível cooperaçãosob condição Em breve os dois estarão muito próximos.

Na verdade, você estará de volta em breve No ar com seu showenquanto Massimo Giletti Será em vez disso Nova transmissão para hospedar. Ainda não está claro o que é, mas o que é certo é o que é Voltar às tabelas de opinião. A revista semanal “Gente” também o confirma.

Portanto, este também pode ser o motivo do encontro. A verdade é que acima de tudo ela parece ter Gostei muito da companhia do jornalistaA tal ponto que ele decidiu limitar parte da noite que ela passava com ele.”Momento mágico“.

Um aperitivo divertido com amigos

Qualquer que seja o motivo do encontro No entanto, é a priori improvável que houvesse algo além da amizade entre ela e Massimo Giglietti..

Dúvidas podem surgir deste fato Massimo Giletti está solteiromas foi cancelado devido ao fato de ela ter partido há muito tempo Associado a Enrico MentanaAs coisas parecem estar indo bem no momento. No entanto, nada a impede de fazer isso Desfrute de um aperitivo com um amigo e conte uma piadaPrincipalmente se esta souber jogar, assim como naquele momento “mágico” dela e que Ele queria apelar. Mas aqui está quem ela é e o que aconteceu.

“Um momento mágico” de Francesca Fagnani

A pessoa com quem Massimo Giglietti tomou um aperitivo é Francesca Fagnani“Amado anfitrião.”Monstros“, bem como alguém que realmente gosta de brincar com ele. Como também afirmado em Donna Pope, isso é demonstrado pelo fato de que quando Massimo Giglietti, como um bom amigo, Foi oferecido ao jornalista um aperitivoE era isso que ele queria Recupere este momentodescrevendo-o divertidamente como “mágico”.

“Este é um momento mágico, amigos. Quero atestar isso, porque Massimo Giglietti me ofereceu uma taça de vinhoFrancesca Fagnani brincou: Ele pegou a cara de Massimo GilettiMas sem esperar uma resposta dele. “Você faz algo comum parecer algo histórico.” Ela disse: “Ele me ofereceu uma taça de vinho e uma Coca-Cola“.”Para baixar os preços, é claro“Concluiu Massimo Giglietti brincando. Qual Bela troca de piadas Isso era deles!