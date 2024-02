Réveillon no Porto 2024: O que fazer e para onde ir – Ideias de Viagem

Porto É sempre uma boa ideia, em qualquer época do ano. Se você está pensando em gastar Novos anos Na cidade portuguesa você deve saber que durante Férias de NatalAs temperaturas são ligeiramente mais altas do que em outros destinos europeus.

A segunda boa razão é que o Porto ainda é barato, reservando com antecedência você encontra muitas ofertas e pacotes adequados para você Réveillon de baixo custo.

O que fazer na passagem de ano no Porto? Criamos um guia prático sobre como passar o dia 31 de dezembro na cidade portuguesa.

Réveillon no Porto 2024

o Passagem de Ano no Porto É comemorado na rua, e há muitas praças e locais na cidade onde se pode passar o Réveillon.

No dia 31 de dezembro há muitas festas na praça e muitos locais organizam festas e pós-jantares para comemorar a chegada do novo ano.

A maior festa realizada em Avenida dos Aliados, mesmo em frente à Câmara Municipal do Porto. Aqui encontrará música portuguesa e DJ sets e, à meia-noite, poderá assistir a um espetáculo de fogo-de-artifício. Alternativamente, você pode comemorar o Ano Novo no bairro da Ribeira ou ao longo do rio.

Tal como acontece em Espanha, em Portugal também existe a tradição de comer 12 uvas para celebrar o Ano Novo: o que é preciso fazer é ter 12 uvas para comer pouco antes da meia-noite. Você terá que comer as uvas uma a uma, nos últimos 12 segundos do ano velho.

Uma alternativa às celebrações clássicas é Cruzeiro no rio DuoroPoderá jantar, admirar a cidade num miradouro privado, apreciar o fogo-de-artifício na Avenida dos Aliados e ouvir música ao vivo a bordo.

Depois da meia-noite, a festa continua nas ruas e nas discotecas, e as discotecas da cidade permanecerão abertas até de madrugada. Entre os locais que pode visitar recomendamos o Edifício Transparente, Edifício da Alfândega do Porto, Teatro Sá da Bandera, Palácio da Bolsa, Clube 3C e Clube do Aço.

Tempo e clima

As temperaturas no Porto são ligeiramente mais altas do que no resto da Europa, e você encontrará um clima temperado que costuma chover. A temperatura média será de 10 graus Celsius, com máxima de 14 graus durante o dia.