Matemática facilmente acessível? Resposta “TIM – Teatro em Matemática”, evento, agendado no Spazio BAC em Torino na sexta-feira 12 e sábado 13 de novembro

Ele está vindo para Turim. “TIM – Teatro em MatemáticaO evento, agendado no Spazio BAC (via Cottolengo 24 / bis) na sexta-feira 12 e sábado, 13 de novembro, tem como foco uma metodologia educacional que utiliza o enfoque teatral. Para divulgar o estilo inovador e na conclusão do projeto europeu, Centro de Teatro Social Comunitário da Universidade de Torino Oferece dois dias de estudo aprofundado, entretenimento e treinamentoE em edifícios O primeiro centro cultural dedicado à cultura e saúde.

Inclui programa de eventos Conferência Internacional, Play e Workshop Experimental Com o objetivo de aprofundar conteúdos relevantes e práticas metodológicas Para ensinar matemática por meio do teatro social e comunitário. A proposta de ensino pela arte não só é mais eficaz, mas também mais abrangente e visa não deixar ninguém para trás: uma meta primordial para os próximos anos, especialmente depois de tantos DADs que têm punido as crianças mais vulneráveis ​​e desfavorecidas.

A matemática pode se tornar um assunto acessível? Sim, se abordado de forma participativa e explorado por meio da peça e do teatro. É o que mostra o projeto europeu.TIM – Teatro em MatemáticaFinanciado pelo programa Erasmus + “Strategic Partnership for School Education”, que nasceu em 2018 com o objetivo de superar os principais obstáculos que se colocam à aprendizagem e ao ensino da matemática na Europa. Foi criado por quatro países parceiros – Itália, Portugal, Noruega e Grécia – e contou com a participação de trinta e dois professores, cem professores, cem turmas e dois mil alunos em toda a Europa.

Timconduziu SCT – Centro de Teatro Social e Comunitário da Universidade de Torino (COREP), proposto como novo centro Metodologia de ensino que utiliza laboratório teatral Para aumentar e desenvolver habilidades esportivas Habilidade de vida e promover o bem-estar de alunos e professores, em um ambiente educacional que promove uma experiência positiva em matemática. TIM é o resultado Incorporando duas abordagens existentes: “Mathemart – Ensino de Matemática no Laboratório de Teatro” pela SCT e “Drama Prático – Mudança de papéis, perspectivas e aspectos do papel no ensino de matemática” pela HVL – Western Norway University of Applied Sciences.

Conferência | Sexta-feira, 12 de novembro | NS. 14.30-18.30 | Espaço BAC | Cara a cara e online

Sexta-feira 12 Das 14h30 às 18h30 conferência realizada “Aprenda matemática através do teatro. Apoie o ensino, combata a desigualdade e promova o bem-estar do aluno”, Com um programa voltado para professores, educadores e formadores, principalmente professores que interagem com alunos de 8 a 14 anos. Maurizio Bertolini, criador do Mathimart e do projeto TIM, apresenta a metodologia“ TIM ”, seguida de uma palestra de Alessandra Rossi Giglio, Diretor do SCT Center sobre o tema “Teatro e promoção do bem-estar: práticas e ferramentas para o fortalecimento de habilidades para a vida.

A partir das 15h, haverá intervenções de operadores do setor e pesquisadores sobre vários temas, incluindo: “Educação Matemática no Século XXI” por Mona Rosland (Universidade da Noruega Ocidental). Um espaço importante para uma análise aprofundada Editado por Daniela LockangleProfessor de Psicologia do Desenvolvimento na Universidade de Pádua. Um psicólogo especialista e autor de muitas contribuições de pesquisa no campo da Aprendizagem Matemática, sobre as quais você falará. Criatividade, Emoções e Aprendizagem Matemática. Vincenzo Rubino (DORS) enfrentará o “Processo de Avaliação e Validação da Metodologia TIM na Promoção da Saúde Escolar”. Supervisora: Sarah Kokolo, Diretora do Instituto Frasati em Torino e Simonetta Lingua da DORS, o órgão que tratou da avaliação de profissionais relevantes e da metodologia de ensino para o projeto, ou o senso de autoeficácia para professores e aprendizagem dos alunos .

Depois de um refrescante intervalo, às 16h30, falamos sobre “Desigualdades Sociais e de Saúde no Ambiente Escolar: O que é Importante?” , com Michelle Mara (@UniTo). Isso é seguido por uma análise aprofundada de uma questão muito atual “Gerenciando o estresse por meio de uma escola promotora de saúde: como a pandemia transformou uma ameaça em uma oportunidade” por Emanuela Rabagletti (@UniTo).

Diante das repercussões da pandemia, Elisabetta Di Martino Della Fundação Escola Compagnia di San Paolo Vou me concentrar no assunto Escola pós-Covid: lições aprendidas e novos desafios. São 17h15, último encontro com Discussão por título “Quais as perspectivas de uma aliança entre arte e escola na perspectiva de uma docência que promova o bem-estar ”Moderado por Alessandra Rossi Giglio (SCT | UniTo). Palestrantes da conferência Gianfranco Di Simon de Fundação Agnelli.

espetáculo de teatro | Sexta-feira, 12 de novembro | NS. 20 Espaço BAC | na presença de

“Explosão de medo da matemática. Lição estranha contra Maldymatics“ Dirigido por Alessandra Rossi Giglioo Conferência de apresentação tratando do tema do medo da matemática entre alunos do ensino fundamental e médio. na cena Sexta-feira 12 às 20h00 no palco BAC. Espaço Na Via Cottolengo 24, em Torino, a atriz estará presente Viola Zangirulami No papel de Viola, um adulto, como muitos, conheceu o medo da matemática desde criança, e nunca desistiu dela. Devido a um estranho mal-entendido, Viola, professora de educação física, se vê no papel de professora de matemática. O espetáculo, que tem um estilo cômico alegre, usa as linguagens do teatro físico e do teatro narrativo e proporciona momentos de interação lúdica com o público. O jogo de acordo com a metodologia Teatro social e comunitárioFoi criado a partir de entrevistas com crianças e adolescentes de escolas italianas, norueguesas, portuguesas e gregas que participaram nos workshops do projeto europeu.TIM – Teatro em Matemática. Suas respostas se tornaram um catalisador para o trabalho criativo com um grupo de representantes de diferentes países participantes do projeto, que trouxeram sua experiência com matemática para a escola e a vida no processo.

dirigido por Alessandra Rossi Giglio; A dramaturgia do diretor foi montada em colaboração com Christian Castellano e a assessoria esportiva de Maurizio Bertolini.

Oficina experimental | Sábado, 13 de novembro | NS. 9-13 | Espaço BAC | na presença de

sempre de BAC. EspaçoE Sábado, 13 de novembro, das 9 às 13, SCT regulamentado a Laboratório Experimental de Metodologia TIM. A competência matemática é uma das características essenciais da autorrealização pessoal e social no contexto da cooperação europeia. Mas, para um grande número de alunos, as aulas básicas de matemática na sala de aula costumam ser um incômodo. O laboratório, liderado por Maurizio Bertolini e Elena Kanjimi (SCT Center), Tor Helge Allern e Mona Rosland (HVL), transmite os princípios básicos da metodologia TIM capaz de criar um ambiente de aprendizagem participativo que apóia a aprendizagem ativa e a participação dos alunos. Divirta-se, a matemática se transforma em um jogo.

Os parceiros do projeto europeu Erasmus + “TIM – Teatro em Matemática” são: Centro de Teatro Social e Comunitário da Universidade de Torino | COREP (Itália), HVL – Universidade de Ciências Aplicadas da Noruega Ocidental (Noruega), TUC – Universidade Técnica de Creta (Grécia), Companhia de Teatro ASTA (Portugal) e DORS – Centro de Documentação para a Promoção da Saúde na Região do Piemonte (Itália).

Para maiores informações: [email protected] NS https://www.theatreinmath.eu/.

Inscrições para eventos presenciais: https://urly.it/3fxd3

Para acompanhar a conferência online: https://bit.ly/3iS8Cb5

O programa completo: https://urly.it/3fxk9