“Você é uma esposa …” – Tempo

Giorgia Beretti 23 de maio de 2021

A luta começa um Não é a arena Em caso Siro GrilloNo domingo, episódio de 23 de maio Filippo VassiD. gratuitamente, Comentários sobre conversas entre meninos após o suposto estupro coletivo cometido na Sardenha.

O aprofundado programa que Massimo Gilletti conduziu no La 7 dedica um amplo espaço à análise das notícias que surgiram durante a semana no portal Grillo. No estúdio estamos discutindo Videoclipes de negociação vazados Quem completaria o grupo de amigos do Grillo. Mas as faíscas iluminam um assunto delicado Consentimento para relação sexual Quatro amigos passam as férias às custas de uma menina de apenas dezenove anos.

Faça-nos comentários: “Para os meninos, é a era da partilha de pontos é que o que conta como crime aos vinte anos até certo ponto tu entendes que Alguns jogos que você quer jogar Então você decide que não quer mais fazer isso. Acontece que estou brincando com mulheres e meninas que concordam totalmente … ”Durante o discurso, o advogado interrompeu várias vezes a imprensa Andra Cazzoni: “O ponto aqui não é a moralidade, com quem eu quero fazer sexo e que consentimento há aqui. O estupro é um dos crimes mais graves Brincar não pode ser confundido com abuso físico De outra pessoa. Ele disse algo muito perigoso: “Tem que se acalmar, ela é uma mulher que tá muito entediada.” – responde o repórter. Daí a pergunta e a resposta: “Não, eu sou advogado e não senhora, eu trabalho com direito e a lei e você me chama de advogado. ”Você é um advogado rude, chamo-lhe o que amo”.

No estúdio é um convidado regular Luca Teles Quem defende o advogado também o interrompe. Faça-nos: “Basta ter uma reunião.” Nesse momento, o jornalista o congela assim: “Teles você quebrou o saco, você não é mais o líder da banda, passou para o outro lado.” Depois da publicidade, o confronto irrompeu novamente e Facci agrediu o advogado que o interrompeu pouco antes: “Ela está lá porque Esposa de Piero Folina… ”- Pinch Facci. Medo no estúdio: “Estou aqui porque sou profissional e estudei” – justifica-se, então Jellity também comenta: “Não, você está aqui por lei e por isso eu nem conheço a Fulina. ” Finalmente, Telese também deu o pontapé inicial ao relançar seu jab: “Shameless misoginia”