O prazo da Eurovisão chegou! Já iniciamos a contagem regressiva para o fato de milhões de pessoas ficarem diante de receptores de TV todos os anos. E a Stoiximan, A empresa líder de apostas no Chipre, também atua no setor de entretenimento e oferece altas chances na competição musical líder na Europa.

O Chipre venceu confortavelmente Elena Tsagrinio e El Diablo nas semifinais. Na Grécia, a final com Stefania Lempirakaki e a última dança. O que eles farão na final? Vá para stoiximan.com.cy e aposte!

Itália e França são as favoritas no Eurovision deste ano, com uma diferença de 3,00 e 3,50 respectivamente. Malta, que até o favorito inabalável da semana passada, caiu muito e terminou em terceiro com 7,00. Há mudanças a partir daí, como houve diferenças depois das segundas semifinais. O Chipre, que até terça-feira ocupava o quarto lugar com uma diferença de 10,00, encontra-se agora na nona posição com uma diferença de 30,00.

Especificamente, após os três primeiros, encontramos Ucrânia, Suíça (9,00), Islândia (15,00), Finlândia (35,00), Portugal (40,00), Chipre, São Marino e Bulgária (50,00). A Grécia está em décimo terceiro lugar, com uma diferença de 100,00.

Em Stoiximan, você também pode encontrar inúmeras apostas especiais, como as probabilidades de Chipre, Grécia e outros países entre os três primeiros (probabilidade de Chipre de 6,00), os cinco primeiros (probabilidade de 3,50 em Chipre. Cinco) ou os dez primeiros (probabilidade de Chipre 1, 60) (Chipre está entre os dez primeiros). Você também pode apostar que Malta ou Chipre seriam os primeiros, por exemplo (6,20). A probabilidade de o país vencedor não voltar a vencer no Eurovision é de 3,75.

Quem é o Você pode encontrar todas as probabilidades e apostas especiais para a final.

* As probabilidades estão sujeitas a alterações.

