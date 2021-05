Vitória de Maneskins no Eurovision: Itália vence 31 anos depois

Após a vitória no Festival de Sanremo, uma banda Manskin Ontem à noite, sábado, 22 de maio, ele também venceu o Eurovision Song Contest com a música “Zitti e buoi”, que na verdade é o vencedor do Festival de Sanremo.

Vitória de Manskins sobre a superfície do mundo

Banda romana entendeu 524 votos Ficou em primeiro lugar no ranking, seguida por França e Suíça. Uma votação da audiência foi necessária para coroar a rainha do time naquela noite. Graças a isso, de fato, passaram do quarto para o primeiro lugar. Após 31 anos de espera, a Itália está de volta para ganhar o Eurovision. Isso não acontecia desde 1990, quando Toto Kotougnou venceu. Antes dele, ele só venceu Gigliola Senquiti em 1964. Após a vitória, Damiano, Maneskin Maneskin, gritou pomposamente no palco: Rock and roll nunca morre . Manskins cantou a música desta vez sem censura.

“Estamos orgulhosos e felizes, agradecemos a todos. Mas isso é apenas o começo para nós, pois a partir de amanhã começaremos a jogar em todos os lugares.” Estas são as primeiras palavras de Victoria, guitarrista de Manskin, proferidas na coletiva de imprensa logo após a vitória. Além das festividades, houve também um momento de agradecimento.

Damiano: “Nós nos divertimos, foi incrível”

Foi Damiano quem começou seu agradecimento “Para os repórteres, para a delegação, para todos os outros artistas da competição. Encontramos um ambiente muito amigável, nos divertimos, foi ótimo”. No entanto, Victoria acrescentou que a espera, neste caso, era pior do que respirar em San Remo ‘A. Sanremo Tudo é mais rápido, a votação aqui é longa e gera mais ansiedade. ” A mensagem do grupo para jovens artistas que desejam seguir o mesmo caminho é sempre a mesma: “Fique quieto e não se importe com os comentários estúpidos das pessoas. Nós tocamos músicas que amamos e isso não tem preço. O importante é ser consistente com quem você é.”

Imediatamente a mensagem de congratulações e congratulações chegou do perfil oficial do Palazzo Chigi: “Parabéns aos vencedores do Eurovision.” Toto Cutugno, o último vencedor do prestigioso prêmio da Itália, escreveu em sua página pessoal do Facebook: “Eu posso finalmente levar a varinha para os Maneskins depois 31 anos Eles trouxeram de volta as três cores da canção italiana para ganhar o prestigioso Bravi Ragazzi Eurovision Song Contest. Boa sorte na sua carreira. Forza Italia, viva a música. “

Votar de casa é essencial

Parece agora que a vitória, depois dos votos dos júris qualitativos de vários países, diminuiu. A Suíça lidera o ranking, seguida pela França e Malta. Em quarto lugar, com uma lacuna óbvia, está Maneskin. No entanto, a televisão aberta mudou a situação e o destino da banda italiana mais votada, de longe. Com 318 pontos, foi a única a ultrapassar a marca dos trezentos e assim conseguiu ultrapassar a suíça Gjon Tears, que também garantiu a vaga atrás da França. Antes do anúncio final, a banda local já havia conseguido ganhar um prêmio O melhor texto.