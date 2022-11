O que eles disseram a ele no vestiário

Nova controvérsia, novo plano de fundo para a série Cristiano Ronaldo – Manchester United . Isso após a penúltima corrida (no meio da semana) de Liga Premiada A ex-Juventus se recusou a entrar no estádio nos últimos minutos do Manchester United – Tottenham após a chamada Eric Ten Hag uma corrida então vencida pelos Red Devils.

Ten Hag sobre Cristiano Ronaldo: “Eu já tinha dito a ele contra o Vallecano que seu comportamento era inaceitável”

técnico holandês, depois de tirar a equipe e Cristiano Ronaldo foi multadoNo entanto, ele anunciou que voltaria ao grupo após a partida com ChelseaEle revelou o que disse aos portugueses:Eu já tinha falado pra ele que no primeiro episódio eu joguei ele em um amistoso contra ele Rayo Vallecano (onde CR7 saiu, fora de campo, após trocar no primeiro tempo), era inaceitável – ele lê nas colunas do espelho –. Era extremamente perigoso perseverar nesta posição“.