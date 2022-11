Aurora Ramazzotti relaxando nas montanhas com Goffredo Serza

Nas fotos que os dois amigos postaram em seus perfis no Instagram, Aurora e Goffredo parecem mais apaixonados do que nunca e em perfeita harmonia. Juntos, eles caminham longas distâncias nas florestas coloridas do outono e, em seguida, a futura mãe desfruta de um banho quente na banheira enquanto lê um livro.

Os “distúrbios” da primeira gravidez

No entanto, em um post no Instagram Stories, Ramazzotti admitiu que nem tudo são flores: “Desde que engravidei, tenho pesadelos todas as noites. Todas as preocupações que não surgem durante o dia me lembram de perder a consciência à noite. Depois Levanto três vezes quatro vezes para ir ao banheiro, ou começo um novo banho ou faço um complemento ao banho que acabei de terminar.”

Enquanto esperam para segurar o primeiro filho nos braços, um menino que nascerá por volta de abril, Aurora e Goffredo também lutam para se mudar para uma nova casa em Milão, onde o bebê nascerá.

O casal informou o sexo da criança em uma linda festa frequentado por amigos e parentes. No final, o céu ficou azul para os sentimentos de todos. Vovó Michele Hunziker explodiu em lágrimas de alegria. Também com ela está Eros Ramazotti, que desencadeou a troca de fraldas e as danças.

A formalização da gravidez de Aurora levou algumas semanas“Preciso de tempo”, disse a filha de Eros e Michelle. Então seu estômago finalmente saiu. “Finalmente estamos todos livres para ser felizes”, comentou Hunziker após o vídeo de Aurora no qual ela anunciou as previsões.