Fim de semana em Gênova e arredores, o que fazer

Outubro continua com o tão esperado retorno dos dias de Roli, mas há muitas datas marcadas em Gênova e seu município entre festivais de outono, eventos, shows, teatro, festivais, desfiles culturais e muito mais. Para ajudá-lo a avaliar, aqui estão dez ideias de escapadelas de fim de semana.

Para consultar o programa completo é possível Clique aqui. para os amantes do cinema, neste link Salas de programação Génova.

1. Dias acumulados

As visitas aos magníficos palácios genoveses estão de volta para um fim de semana dedicado à arte e à cultura. Uma edição especial dedicada a Rubens. Descubra mais

2. Mercado de Palmeiras Riviera delle

As barracas de muitos vendedores ambulantes da Ligúria vão parar em Cogoleto no domingo. Descubra mais

3. Dias de outono FAI

Mais de 700 sugestões em 350 cidades italianas para descobrir os lugares maravilhosos e desconhecidos. No sábado e no domingo, várias aberturas foram abertas na província de Gênova. Descubra mais

4. Paella e Sangria em Borzoli

Jantar solidário no sábado à noite com os rendimentos doados às sociedades de proteção civil em Sestri Poniente. Descubra mais

5. Prû a Pra’

De sexta a domingo shows e concursos gratuitos na Pra ‘Respect Band. Descubra mais

6. Trekking e castanhas assadas em Apparizione

Um delicioso bolo de castanhas agendado para domingo será precedido de uma viagem histórica. Descubra mais

7. Festival de Excelência Feminina

O primeiro fim de semana do evento que vai até dezembro: no sábado e domingo o show “Angélica, Olympia, Bradamante… e outros. As Mulheres de Orlando Furioso”. Descubra mais

8. Bonjour Provence et la France

O mercado tradicional retorna com produtos típicos do artesanato francês e provençal, comida e vinho às quintas-feiras na Piazza Matteotti. Descubra mais

9. Castanhas em Arenzano

Sábado e domingo jantar e almoço com castanhas no Circolo Roccolo. Descubra mais

10. Palavras não ditas de Max Cooper no Teatro Modena

A estreia italiana do novo show de um dos mais famosos artistas da música eletrônica, merece uma data final com “Performing Dreamworlds” da Electropark. Descubra mais