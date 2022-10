“Educação Cívica e Jurídica”: será assinado um acordo com Catania SSD e Coni

Realizou-se na Escola Secundária Científica Galileo Galilei um encontro sobre “Educação Cívica e Legitimidade”, que contou com a presença de Cinzia Torrisi, ex-membro do Conselho Municipal da Cultura, que falou em nome do comissário extraordinário Federico Portuguese.

Como eu mencionei antes Courier Etneo, a governadora Maria Carmela Librizi e o presidente do Tribunal de Menores Roberto de Bella, apresentados pelo diretor Emmanuel Rapisarda, concordaram em enfatizar que a ansiedade social, a delinquência juvenil, as aberrações e o abandono escolar precoce ameaçam a ‘ordem pública’. Para dar segurança ao território, não basta a polícia assumir a liderança, mas sim a “segurança participativa”, ou seja, a convivência pacífica dos cidadãos com base na solidariedade e no voluntariado, na inclusão e inclusão, no empenho no estudo e no trabalho para melhorar as competências e obter o status pleno de cidadãos.

A cidade metropolitana de Catânia tem um modelo de atuação para investir no futuro dos jovens e dar-lhes oportunidades concretas. sobre – disse Cinzia Torrisi – Tem-se trabalhado na continuidade do projeto entre as escolas de 1º e 2º anos. Com uma visão abrangente, e em cooperação com diferentes realidades culturais, sociais e económicas, a organização oferece aos jovens entretenimento inteligente (Museus de Ciminiere e Etnacomics é um exemplo) e instalações desportivas, aplicando assim os valores cívicos inerentes às regras de jogo em equipe: nesse sentido, será assinado um acordo com a Coni e um SSD Catania. Precisamos combater as desigualdades sociais e culturais e oferecer aos jovens modelos alternativos aos oferecidos pelo crime”.

