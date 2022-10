Seis novos candidatos estão prontos para entrar, incluindo o ex-namorado Giffina

As novas entradas para o Big Brother Vip House estão prontas.

Sétima edição do Grande Irmão VIP, Ele já decretou duas retiradas, uma retirada e uma retirada. depois da despedida Marco Bellaviahouve uma sentença punível com libertação Genebra Lamborghini e posterior retirada de Sarah Manfuso. E isso não é tudo porque é muito Amoris Perez Estará em risco de desqualificação para os seguintes Grito de blasfêmia durante o último encontro com Gf Vip (A decisão será tomada durante a nova data que vai ao ar na segunda-feira, 17 de outubro.)

Gf Vip: Esperam-se seis novas entradas, é isso que são

Após numerosas e repentinas ausências, O reality show está em andamento para cobertura e seis novas entradas estão planejadas. Vamos ver quem é.

Segundo os primeiros rumores, nos nomes do toto estará o modelo brasileiro Helena Sacerdotisa Do namoro de dois Givini, Daniel Del Moro e Antonino Spinalbes), o ex-concorrente da Expresso de Pequim com Nikita Bellison. Outro “Vippone” será um ex-namorado de Pamela PratiE a Max Bertolani, Ex-jogador de futebol e ex-pária deIlha Famosa. Nas negociações haverá também um ex-tronista da Campânia para homens e mulheres, Tereza, ÂngelaCondessa Patrícia de Branco (Ex-concorrente da quinta edição do Grande Frateello Vip) E Umberto Smiley.

Segundo relatos da Samara Tramontana Casa do Povo Também pode haver outra amante da giffina pronta para ir para casa: a modelo sul-americana Diane Melo Entre os heróis Gf Vip 5.

“Tenho muitas toupeiras e guardas em toda a Itália – disse Samara – um deles estava no trem Milão-Roma com Diane Milo. Ela viu que durante o desembarque estava ao telefone com Alfonso Signorini e eles estavam falando sobre Big Irmão Vip. Provavelmente estávamos falando sobre seu retorno”

A indiscrição também foi confirmada por Gabriele Parpiglia:

“Diane estava no trem com Sully. O telefonema estava certo, isso mesmo. Se você pensar bem, Julia Salemi voltou dois anos depois. Completei o terceiro e depois o quinto.”

