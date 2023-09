“Se não fosse por Giorgia, eu teria morrido. Vou denunciar quem divulgou o vídeo do beijo” – Corriere.it

“O relacionamento que tive foi uma parte muito importante do meu crescimento também, porque de qualquer forma, enquanto o mundo ao meu redor mudava constantemente e a ideia que as pessoas tinham de mim mudava constantemente, eu tinha alguém que estava lá, que também era um pivô e que me ajudou muito a seguir em frente. Felizmente, tive ao meu lado uma pessoa inteligente que me ensinou muitas coisas.” Damiano Davide, líder do Måneskin, entrevistado por Gianluca Gazzoli no “Passa dal BSMT”, fala sobre tudo: desde sua carreira até relacionamentos dentro da banda. Também afeta a esfera da vida privadaO que confirma que deve continuar assim. Não foi O fim de seu relacionamento de seis anos com Giorgia Soleri. Os dois se conheceram antes da fama dominar a banda romena. Ele diz que se fosse solteiro, “acho que as coisas teriam sido completamente diferentes”. “Eu provavelmente teria morrido”, disse Damiano. Quando o relacionamento terminou, os dois decidiram seguir em frente juntos, mas foram precedidos por: Um fã divulgou um vídeo em que o vocalista é visto beijando outra garota na discoteca. “Durante muitos anos estive escondido e sempre tive o controle de tudo, mas é cansativo. Ao mesmo tempo, suscita reflexão: é certo que uma pessoa, por ter aparecido na TV, não se sinta segura para agir como acha que deveria em público, porque algum idiota poderia roubar seu corpo. Ou o telefone dela e arruinar a vida dela? A esfera privada existe e deve permanecer privada”, acrescentou o cantor, que confirmou saber quem filmou o vídeo: “Eu sei quem postou, escrevi para ele e também disse que o estava denunciando.”