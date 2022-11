Gael de Donna: “Oriana, você não pode comprometer minha relação com Antonino” – Big Brother VIP

Como ele disse esta tarde durante uma conversação com MikulE a Yael convencido disso Oriana Ela tem tanto ciúme de suas amizades em casa que tenta afastá-las. Antonella este Antonio dos outros, a fim de preservar seu relacionamento com eles.

Enquanto todos se divertem se soltando no ritmo da música, os VIPs aproveitam para dizer diretamente o que pensam para a pessoa envolvida. Antes de tudo, Gael fala sobre o relacionamento com Antonella e admite que sentiu que fez de tudo para evitar que ela se explicasse: “Parece que você não quer que façamos as pazes de propósito.” A venezuelana nega e explica a Giaele que seus maneirismos foram simplesmente mal interpretados, mas Giaele parece totalmente convencida de seu argumento, apoiada por vários exemplos.

Oriana, segundo Gielle, teria a mesma atitude em relação a Antonino: “Percebo que ele te incomoda quando chega perto dele.” VIP começa. Em resposta, a colega de quarto admite que se sente incomodada sempre que Antonino se aproxima de outro, mas – apesar disso – jamais se deixaria afastar de Gielle: “Eu nunca disse a ele para nunca falar com você.” “Você tem que se colocar no meu lugar, sempre tive um bom relacionamento com ele.” Convencido de que o ciúme de Oriana é excessivo e sobretudo inoportuno, Jael prossegue: “Eu o amava, se fosse só amizade não me incomodariaO venezuelano responde.

Embora Jael entenda o aborrecimento de Oriana, ele ainda acredita que isso pode afetar Antonius e, assim, arruinar sua amizade: “Pode acontecer que isso te incomode, mas você não pode comprometer nosso relacionamento.” diz ele, em defesa de sua relação comEstilista de cabelo.

Os dois seguem para Cortiletto, onde Giaele continua listando os motivos pelos quais sente certa antipatia pelo colega de quarto. Além do assunto com Antonino, os VIPs estão convencidos de que, desde a entrada de Oriana, ela gosta de semear discórdia entre todos, principalmente na relação de Antonella e Micol.

Embora Oriana concorde com Jael sobre seu ciúme de Antonino, e prometa tentar mudar para que não se separem, Micol tem ideias claras sobre o assunto e repete que nunca falou mal dela, exceto quando percebe o contrário. .

Os dois concluem o confronto com certa diplomacia: Gael continua desconfiado do colega de quarto, mas com maturidade ambos conseguem esclarecer suas pendências independentemente de suas diferenças pessoais.