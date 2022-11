“Sua vida está em perigo” é um acidente dramático para o cantor. dinâmica

O famoso cantor sofreu um acidente que poderia ter lhe custado caro, mas sobreviveu graças aos médicos.

usuario Ele é um dos cantores italianos mais populares. o verdadeiro nome dele Felipe Nevany E o começo da vida foi bastante tempestuoso. Ele não era um excelente aluno, muitas vezes foi rejeitado e não queria estudar.

Assim, ajudou o pai a trabalhar na roça Modenamas durante este árduo trabalho, nunca perdeu o desejo de cultivar sua paixão: Música. Assim, decidiu fundar, com várias tentativas, equipas juvenis com as quais jogou em alguns clubes. RomêniaEle refinou seu estilo cada vez mais.

Nick é conhecido por sua forte presença de palco e também O timbre de sua voz é muito próximo ao de Sting. No 1991e participar de Festival de Castrocaro para cima para mim. Graças ao sucesso alcançado, ele é capaz de publicar Seu primeiro álbum é intitulado “Nick”.

No 1993 Participar em Festival de San Remona seção juvenil, traga a música “em você”o que o coloca no ranking Terceiro. Durante esse tempo, Nick sente outra alegria: Ele conhece Patrizia Facundio e a faísca acende imediatamente.

Em 1994 ganhou o Prêmio Europeu como o melhor jovem italiano E a Em 97 vendeu mais de 600.000 cópias graças ao álbum que continha seu forte: “Laura não está aí”.obrigado pelo qual ele conseguiu platina tripla na Itália e na Espanha, o que lhe garante um lugar entre os melhores músicos italianos.

A jornada que a vida leva para Nick pela qual ele poderia ter perdido tudo

Mesmo que você viva uma vida perfeitamente satisfatória, os infortúnios não aparecem na cara de ninguém. E Nick sabe algo sobre isso. De fato, enquanto ele estava em sua casa de campo pastando nos campos, ocorreu-lhe Um acidente que pode custar-lhe a carreira, senão a vida. Patricia Facundio, sua esposa desde 2006, e sua filha Beatrice Neviani estão muito preocupadas com seu amado marido e pai.

Mas o que aconteceu naquele dia cansativo? Simples: Nick, ao usar a serra circular, cortou a mão dele. ou mais precisamente, Ele amputou quase completamente o dedo indicador e o dedo médio, o que também afetou todos os outros dedos. A cantora disse:

“Se eu ficar mais tempo do que o necessário em minha casa de campo, esperando por ajuda, na pior das hipóteses eu sangraria até a morte Na melhor das hipóteses, eu teria perdido meus sentidos. Em vez disso, tive a cabeça tranquila para pegar o carro e dirigir até o pronto-socorro do Sassuolo.”. A cirurgia a que se submeteu foi complexa e correu bem 11 horas. Como disse a cantora:

“Sinto-me uma criança, porque todos os dias recupero algum movimento na mão. Ainda tenho momentos de frustração, principalmente de manhã, porque recuperar a mão é muito chato.”

Felizmente usuario Ele não perdeu a vida nem o uso de sua mão, excetoComo ele mesmo afirmou repetidas vezes: “Este incidente me ensinou a apreciar cada dia como se fosse o primeiro.”