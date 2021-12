Na partida com Lopez, com Garner Kids

Meses se passaram (as primeiras fotos deles juntos começaram a circular em maio de 2021, Reveja aqui) Mas a paixão entre eles Jennifer Lopez NS Ben Affleck É sempre o paraíso. Afinal, quando você se levanta novamente após 17 anos, uma fileira de amigos e muitos filhos, o sentimento de necessidade deve ser forte e bem enraizado.

Paixão pelo jogo

eu Benifer Eles foram pressionados juntos em um jogo da NBA. Os dois passaram a tarde jogando nos bastidores, em vez de se concentrar no jogo de basquete entre o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics. Tokatin, beijos, cara a cara: Jennifer Lopez e Ben Affleck Eles estão apaixonados mais do que nunca. A cantora optou pelo estilo JLo perfeito, que consistia em uma jaqueta jeans e jeans combinando. Ambos foram assinados Treinador de fitnessBem como a bolsa branca com detalhes em couro colocada no chão. Correia de couro preta no tornozelo com tachas de salto extra alto Alexander McQueen. Um recorde diferente para Ben, perfeito em preto completo.

Com os outros filhos de Jennifer

O ator usou o mesmo casaco para conhecer outras Jennifer em sua vida. Sim na vida Ben Affleck Não há sozinho Jennifer Lopez mas também Jennifer Garner. Os atores se separaram em 2015 e formalizaram o divórcio em 2018. No entanto, Affleck e Garner compartilham três filhos e sempre mostraram que são cúmplices e ligados pelo bem dos filhos. Numa noite de pais na escola, Ben e Jennifer se conheceram em Santa Monica. Com tanto gasto em comum, a dupla parecia estar muito próxima de abraços e brincadeiras. A certa altura, parecia haver um debate bastante acalorado, mas certamente não houve falta de acordo. Dois de Ben Jennifer: No momento, ele está gostando de ambos!

