Atlético desarmado contra o Porto

O Atlético de Madrid deverá ser muito curto na defesa do crucial jogo da Liga dos Campeões contra o Porto.

Os Rojiblancos viajam para Portugal na noite de terça-feira para enfrentar o Porto fora de casa em uma partida pela vitória. O Atleti deve vencer e torcer para que o Milan não vença o Liverpool e avance para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas a cadeia de ferimentos não os ajudará.

Duas faltas principais para o Atlético

Stefan Savic não só falhou as semanas seguintes devido à lesão muscular que sofreu contra o Mallorca no fim de semana passado, mas José Maria Jimenez também faltou ao treino de segunda-feira. Jimenez deve perder o confronto com o Porto, o que obrigará Diego Simeone a contar com apenas um defesa-central, estando apenas disponível Mario Hermoso. Felipe está suspenso para esta partida. O que significa que o meio-campista Geoffrey Kondogbia provavelmente terá que voltar ao centro da defesa.