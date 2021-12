Sorteio da Loteria de Hoje e Números da SuperEnalotto para quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: aqui estão os números vencedores para Sorteio hoje quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. O encontro é como sempre às 20h, com transmissões ao vivo no dia para descobrir todas as combinações sorteadas esta noite: primeiro, os números vencedores das rodas da Loteria, depois o sexto número vencedor da SuperEnalotto com um número alegre e um número SuperStar (para continuar e depois as probabilidades de quaisquer ganhos) e, finalmente, o conjunto de sorteio 10eLotto.

não 6 polegadasDesenho na terça-feira, 7 de dezembro. Isso eleva o jackpot para € 120,8 milhões. Os últimos 6 de 156 milhões de euros foram atingidos no dia 22 de maio de 2021 em Montaboni (FM). emprego Esta página Começando com todos os 20 números vencedores do sorteio de hoje.

Extração de loteria hoje, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021: os números vencedores

Números da loteria para o concurso de hoje, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. A Alfândega e Monopólios envia os números das dez rodas além da roda nacional por volta das 20h.

Barry 16 20 85 38 53

Cagliari 43 13 63 61 87

Florença 73 43 39 8724

Gênova 67 82 72 65 43

Milão 69 59 35 61 31

Nápoles 77 19 89 3579

Palermo 36 75 40 26 70

Roma 3 2 29 70 44

Torino 86 26 8 5 52

5- Venezuela 62 10 41 35 5

National 57 72 21 38 19

Se você não vir que os números estão corretos, atualize a página neste link.

SuperEnalotto Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021: sorteio hoje

A partir das 20h, o grupo vencedor da SuperEnalotto será transmitido ao vivo na quinta-feira, 9 de dezembro, junto com o número de Julie e o superstar.

Fórmula de vitória da SuperEnalotto: 10 83 48 75 70 79

Número Jolly: 82

Número Superstar: 77

++ Nem 6 nem 5 + 1 no último desenho ++

a citação Categoria número de ganhos a citação 6 pontos 0,00 EUR Pontos 5 + 1 0,00 EUR pontos 5 1 186,123,14 € pontos 4 459 € 41.319 pontos 3 19,807 28,81 euros pontos 2 320.516 5,53 euros

10eLotto, sorteio de 9 de dezembro de 2021: Os números

E por fim os números 10eLotto, com sorteio do grupo hoje quinta-feira, 9 de dezembro de 2021.