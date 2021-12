Copa da África – o Magrebe e seus arredores: Marrocos, Argélia, Tunísia e Egito são os verdadeiros candidatos à vitória final?

Eles conseguiram a passagem para as eliminatórias “secas” para a terceira e última rodada de qualificação para o Campeonato Mundial do Qatar 2022. Todos eles. Mesmo na linha de largada em Yaounde, eles se apresentam com uma faca entre os dentes, os principais candidatos à vitória final da Copa da África que será disputada em Camarões de 9 de janeiro a 6 de fevereiro próximo. Marrocos, Argélia, Tunísia e Egito já fizeram as suas promessas: os ventos que sopram do norte do Saara, do Magrebe ao Cairo, parecem já ter aberto caminho. É verdade que a própria Copa da África sempre foi um prenúncio de surpresas extraordinárias. É verdade também que Gana, Nigéria e Camarões certamente não os descobrem hoje, mas o momento das seleções do norte do continente é tão favorável que vale a pena analisá-las uma a uma, para tentar entender sobre o forças com as quais eles poderão contar. Em nossa discussão, vamos do oeste para o leste.

1) Marrocos

O Atlas Lions terminou o grupo da segunda fase em direção ao Qatar 2022 com pontos totais. Seis jogos, conforme o número de vitórias, ainda que vencidos em um grupo irresistível na companhia de Guiné, Guiné-Bissau e Sudão. Formação, vermelha e verde, juntou-se recentemente ao ex-zagueiro do Bolonha (por uma passagem em Watford, comandado por Claudio Ranieri) Adam Massina, que fez a segunda tentativa no futebol marroquino. A Federação respondeu com “o presente”, tendo jogado na equipa italiana de sub-21 de Gigi Di Biagio, após o que provou que não será incluído nos planos da primeira equipa nacional, comandada primeiro por Conte, depois por Ventura e hoje por Roberto Mancini. Ao lado dele, na frente do goleiro Bono do Sevilha, o 4-3-3 do técnico Vahid Halilhodzic completa com os meio-campistas Saiss (Wolverhampton) e Agord (Rennes) – e às vezes o ex-Gênova Al Yamik também joga – junto com o lateral-direito do Paris Saint-Germain e o ex-Inter de Milão Achraf. Hakimi. A defesa, da qual lembramos, deixou de figurar nas fileiras do ex-jogador da Juventus Mehdi Benatia, após a despedida da seleção nacional em 2019. No meio-campo, a companheira de clube de Massina, Luza (como substituto do especialista Faycal Fajer, do Sevaspor ), com Barcock (Eintracht Frankfurt)) e Amrabat (Fiorentina). Em primeiro plano, há três duelos entre a estrela do Chelsea Hakim Ziyech, Angers Sofiane Boufal e os atacantes do Sevilha Mounir El Haddadi e Nusairy, feridos e substituídos para lucro por Ferencvaros Karnede Ryan Mami, nascido em 1997, nascido e criado nele. Bélgica. Em suma, grandes nomes para um grande objetivo como objetivo

2) Argélia

O atual campeão agradece a vitória sobre o Senegal na final do Cairo em 2019. E com uma determinação, nem preciso dizer, do fogo do seu fennec, Bagdá Bounedjah, que desde 2015, com o Al-Sadd Al-Qatari, marcou mais gols (123 no final de novembro), que apareceu (104), razão pela qual ele entrou nos gols do Barcelona, ​​o órfão de Messi, Griezmann e – já há um ano – Luis Suarez. Os Desert Foxes se saíram bem na qualificação contra o Zimbábue, Zâmbia e Botswana, com algum sofrimento mais do que o esperado no grupo “global” da segunda fase (sempre há um playoff, lembramos), tendo tido o melhor Burkina Faso na década de 1990 a última volta. Nomes de destaque no tabuleiro de xadrez argelino, além de Bounedjah: Rami Bensbini, lateral-esquerdo do Borussia Moenchengladbach, que foi perseguido pelo Inter e Bayern de Munique; Ramez Zrougui, meio-campista do Twente, Ismail Bennacer (AC Milan, melhor jogador da Copa da África de 2019), Riyad Mahrez (Manchester City), Sofiane Feghouli (ala do Galatasaray), junto com Islam Slimani e Said Benrahma, atacantes prolíficos do Lyon e West Ham.

Baghdad Bounedjah, Argélia, levanta a Copa das Nações Africanas 2019 (Getty) Imagens Getty da foto do crédito

3) Tunísia

Uma seleção baseada em um torneio doméstico bastante competitivo e os jogadores são divididos principalmente entre as ligas egípcia e da Península Arábica. Uma equipe com um núcleo sólido e coeso com o capitão Youssef Msakni (ala esquerdo do Al Arabi, do Catar), o meio-campista Vigrani Sassi (Al Duhail), além do muito interessante ala Mohamed Draeger (Nottingham Forest). A mão direita e Ali Maaloul (Al-Ahly) na mão esquerda. As águias de Cartago, uma grande guerreira, estão prontas para deslumbrar.

16 de novembro de 2021 – A Tunísia participou das eliminatórias da Copa do Mundo Qatar 2022 contra a Zâmbia (Getty Images) Imagens Getty da foto do crédito

4) Egito

Nome: Mohamed Salah. Para trazer de volta a taça perdida para o Cairo desde 2010, após a tripla maciça que trouxe os faraós à superfície continental também em 2006 e 2008. Para um total de sete vitórias na Copa da África. O treinador, após o termo do novo contrato, será o português Carlos Queiroz. Além do atacante do Liverpool, ex-Roma e Fiorentina, os olhos estão voltados para Trezeguet, nascido em 1994 (também conhecido como Mahmoud Hassan, apelidado muito por sua semelhança com o ex-atacante franco-argentino da Juventus), que está na espera desde o início da temporada. Estação de ruptura do ligamento cruzado.

