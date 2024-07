MasterChef, você se lembra de Enrica Della Martera? Ela era a mais querida e hoje é obrigada a ganhar a vida dessa forma

Você se lembra de Enrica della Martera? Ela era uma queridinha no MasterChef. Mas o que ele está fazendo hoje? Como sua vida mudou depois do programa?

Enrica della Martera Foi campeã da terceira temporada do “MasterChef Italia”, programa em que esteve a um passo da vitória, alcançando o terceiro lugar.

O vencedor da terceira edição do programa foi, na verdade, o Doutor Federico Ferrero, cujos dotes culinários o diferenciaram dos demais concorrentes. Apesar disso, o público lembra com muito carinho Enrica Della Martera, que, com seu sotaque florentino e paixão pela culinária, conseguiu chegar ao coração dos fãs do espetáculo.

Ela apareceu nas audições do “MasterChef” como agente de vendas, mas com o objetivo de mudar de vida e se dedicar à sua grande paixão, a culinária.

Pelo que foi noticiado por diversos sites, parece que a vida de Enrica já mudou muito. Depois do ‘MasterChef Italia’, ele fez muitas coisas na área culinária. Mas foi exatamente isso que aconteceu.

Depois do MasterChef, uma vida dedicada à culinária

Depois de participar do programa “MasterChef Italia”, Enrica Della Martera dedicou-se inteiramente à culinária.

O site Food Network informou que ele também escreveu o livro “Bruscheta e scarpetta“. Ele então começou a ter um blog, consultoria e catering. Foi também estrela do programa de culinária “Pane, Olio e Fantasia” no qual revelou os seus segredos na cozinha com receitas de panificação e muito mais.

Wanda Caffè, o novo restaurante de Enrica

Há muitas coisas que Enrica Della Martera fez depois de “MasterChef”. Mas o que chama a atenção é a inauguração do restaurante.”Café Wanda“Em Florença.

É um restaurante localizado na Via Pisana 12, que serve pratos a qualquer hora. Também no café da manhã e durante o almoço. Na verdade, serve de tudo, desde croissants a pratos de massa, até deliciosos petiscos. Portanto, é um projeto de caráter global, e seu nome é uma homenagem à avó de Enrica. Um restaurante onde há muito amor pela comida