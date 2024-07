Andrea Bocelli e Georgia cantam “Vivo per lei” juntas pela primeira vez no palco: o dueto merece aplausos – vídeo

O evocativo Teatro del Silencio de Lajatico (Pisa) acolheu uma noite inesquecível em homenagem aos 30 anos de carreira de Andrea Bocelli. Por ocasião deste importante aniversário, o famoso tenor toscano optou por partilhar o palco com uma procissão de artistas italianos e celebridades mundiais. De Brian May, Princesa Rainha a Elissa, de Eros Ramazzotti a Johnny Depp, de Ed Sheeran a Jon Batiste, até Russell Crowe, Plácido Domingo e Jose Carreras. E ainda: entre os músicos clássicos, o pianista Lang Lang encantou o público, enquanto Zucchero, Laura Pausini e Tiziano Ferro representaram a música italiana. Outras celebridades como Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal e Sofia Carson tornaram a noite ainda mais especial. Não faltaram os filhos de Bocelli, Matteo e Virginia, e outros pioneiros da música clássica, como Aida Garifullina, Bryn Terfel e Nadine Sierra. Mas um dos momentos mais emocionantes da noite foi o dueto de Bocelli com Giorgia em árias Eu vivo para isso, que emocionou o público. Embora os dois artistas tenham gravado a música em 1997 para o álbum românticoEles nunca tiveram a oportunidade de se apresentar juntos no palco.

