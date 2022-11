“Quero entrar no confessionário e esclarecer as coisas.”

Edward Tavasi Ele é um dos competidores mais queridos e apreciados da sétima edição do Grande Irmão VIPpopular reality show canal 5 conduzido por Alfonso Signorini. Francamente e ironicamente, o irmão de Gwendolyn Ele conquistou a todos dentro e fora da famosa Casa di Cinecità.

Eduardo Tavasi está em crise na casa do Big Brother Vibe. a razão? Comportamento e sarcasmo usados ​​nos últimos dias v George Ciobilan e Luciano Ponzo causado a Reação Micol-Incorviaquem decidiu Amigável rival romano advertido:

Conforme relatado por Biccy, os comentários corvaiaNo entanto, eles foram enviados literalmente Na crise de Tavasi. Aliás, a querida competidora romena da sétima edição do reality show Canale 5, Aplicativo de Ajuda para Reconhecimento Gf ​​Vip:

Ele me disse para parar de incomodá-lo. Quais caixas para se limitar. Pode passar de uma piada para outra coisa que pode ser vista de fora. Ismo… a gente se entende. Ela fez isso gentilmente, mas me fez pensar que não. Para mim, faço um pouco, estou com 5%, mas não sei quais taxas de TV são aceitáveis. Eu gosto de fazer piadas e ele é alguém com quem eu brinco. O Luka também faz piadas comigo o dia todo e depois na teoria também… mas não, não é assim! Minha intenção é sempre boa. Então por que você está me dizendo isso? Vou para a cama logo, mas primeiro quero esclarecer as coisas. Eu quero ir a um centro de confissão para isso. Eles me deixam paranóico. Devo pedir-lhe para dormir em paz. Venho incomodá-lo porque estou paranóico.