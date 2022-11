Big Brother Vibe, a história do décimo oitavo episódio

Alfonso começa cumprimentando todos no estúdio e também os “positivos”, os competidores que testaram positivo para Covid que estão em quarentena e aos quais Wilma e Alberto também foram adicionados. Goish diz que é negativo. Depois passamos para a Casa e imediatamente começamos com os “espíritos quentes”.

A relação entre Antonino e Oriana Signorini regrava a relação entre os dois Vipponi, que parecem mais próximos do que nunca, mesmo que haja momentos de reflexão. Spinalbese até admitiu que nunca se deixou levar como faz. Mas algumas pessoas não gostam, como Nikita, que notou como o Spinalbese já foi de flor em flor desde o início da transmissão. Outros ainda veem estratégia no comportamento de Antônio. De qualquer forma, nos últimos dias, o relacionamento esfriou um pouco. Oriana avisa a Signorini que não se falam há dois dias, ela se mudou porque Antonino adiou e ele decide recuar. A garota ficou desapontada por ele preferir confiar nos outros a falar com ela.

Triângulo Gielle Antonino Orellana Mas a situação se complica ainda mais com a relação entre Spinalbese e Giaele. Os dois se uniram muito, mas quando Antonino se aproximou de Orellana a tensão aumentou. E ele não sabe como agir. Afonso pergunta à moça se ela ainda se sente apegada a Antonino. Ela diz ter percebido que o marido a ama e que nunca haverá nada entre ela e Antonino. Porém, ela se incomoda com o fato de Oriana, com sua atitude, limitar sua relação com Spinalbese. No entanto, Oriana se justifica dizendo que Gielle ainda sente algo por Antonino, então é natural que vê-los juntos a chateasse.

A parceria entre Antonella e Oriana Após o último episódio, as duas garotas se aproximaram e de alguma forma descobriram. Eles imediatamente atacaram Micol. Isso rapidamente levou a um confronto poderoso entre Encorvia e Oriana. O embate que agora vai ao ar, com Edoardo Tavassi se inserindo para defender Micol, chamando Oriana de mal por algumas coisas (em especial, teria debochado de Incorvaia pelo cabelo sujo).

George tem uma surpresa do passado Nos últimos episódios, é contada a história de Ciupilan, sua chegada à Itália e a difícil relação com o pai. Enquanto Alfonso conta essa história, Orellana e Micol continuam a discutir… Signorini convida o menino para entrar no pátio de ônibus. Lá, ele vê uma fita de vídeo de sua história do passado. Os momentos difíceis que fizeram George mudar até agora. Ciupilan também reconheceu as dificuldades de se encontrar repentinamente, vítima de ataques de ansiedade e tentando superá-los com álcool. E quando descobriu que o pai também bebia, resolveu parar. George é mais tarde acompanhado por sua mãe, Mara. Sua missão é idealmente levá-lo pela mão e trazê-lo de volta para a Romênia, onde ele cresceu. Assim começa o vídeo com o irmão e a avó. Mas ainda não acabou. Falta a reunião mais difícil. Alfonso explica a George que anos depois seu pai decidiu conversar. É uma carta curta na qual ele diz ao menino que lamenta não poder procurá-lo, mas que mesmo assim o ama muito. Ciupilan chora e diz que quer aceitar apertar a mão do pai.

Segredos entre Antonino e Eduardo Uma boa relação é estabelecida entre Spinalbese e Tavassi, portanto, não faltam segredos e histórias entre os dois. Em particular, Antonino nos últimos dias relata seu primeiro encontro com Belen, quando foi chamado para penteá-la e ficou imediatamente impressionado à primeira vista.

Mega Taylor em casa para Jill Mega e Jill são tão próximas, que Taylor divulgou uma entrevista nos últimos dias em que dizia estar tendo um caso com ela. Mas antes de juntar as duas garotas, Eduardo Tavasi é chamado para fora de casa por Alfonso, que repetidamente diz que considera Taylor Mega sua mulher ideal. Eduardo congelou e Taylor chegou. Também parece estar congelado devido à aparência. Quando é aberto, Tavasi se ajoelha diante da garota e lhe dá um anel. Signorini então liga para casa e convida Giaele para um passeio no jardim. Lá ela conhece seu amigo, Taylor. Alfonso, que mostrou algumas fotos e retransmitiu o que Taylor disse, confirma que algo está acontecendo entre as duas meninas. Mas Mega também teve um caso com Alberto.

Antonella e Eduardo, um casal pecador La Fiordelisi e Donnamaria, apesar dos altos e baixos, continuam seu relacionamento. No entanto, o relatório ainda recebeu críticas e ceticismo dentro da Câmara dos Deputados. Mas os dois parecem ser mais fortes do que as forças opostas. Alfonso pergunta a ela de quem é a felicidade que as duas pessoas mais invejam. Você se refere a Daniel como a primeira pessoa. O rapaz se defende negando que tenha chamado a moça de “falsa”. como a segunda pessoa em vez de Wilma. Signorini então convoca Fiordelisi em Mistério. Lá ela lê uma carta de sua mãe para ela.

raiva de Tavasi Voltamos à disputa entre Eduardo e Oriana. Tavasi não suporta a superficialidade da garota e sua atitude mesquinha em relação a Mikul. "Ela representa tudo o que não suporto em uma mulher", diz ela em uma confissão. Por outro lado, ela o julga como um garotinho, mesmo que ele tenha barba branca. Uma discussão acalorada segue entre os dois.

regra de mídia Alfonso lê o resultado da transmissão: O público votou em Tavasi como seu favorito. Assim, Eduardo estará imune à próxima rodada de indicações. Signorini pede que ele faça um desejo e manda Taylor Mega entrar na casa.

nomeações Na sala de LED, o sistema imunológico é escolhido, por meio de votação sequencial. Sarah votou em George e, em vez disso, Siobilan nomeou Antonella. Fiordelisi menciona o nome de Mikol. A candidatura da Encorvia é clara: Oriana, enquanto o espanhol Daniele escolhe. E assim restam quatro: Gielle, Nikita e Luka, com Tavasi, barricado. Agora faltam as seleções “positivas”. Wilma escolhe Patrizia e Charlie. Gnocchi elimina Patrizia e Onestini. Rossetti Wilma e Charlie. Alberto vota em Attilio e Charlie. Romita eliminou Luca e Charlie e, finalmente, Onestini, que escolheu Attilio e Charlie. Assim, Charlie é o mais votado. Charlie, Nikita, Luka e Tavasi irão à transmissão: o mais votado pelo público estará a salvo da próxima eliminação.