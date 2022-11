Xceed, uma nova ronda de dois milhões de euros

Xceed, uma empresa de tecnologia emergente que opera no setor de eventos ao vivo, que desenvolveu uma plataforma que permite aos usuários descobrir e reservar noites, eventos musicais e festivais, e para as próprias discotecas e clubes digitalizarem e gerenciarem melhor seus negócios anuncia que fechou uma ronda de financiamento de 2 milhões de euros.

Essa conquista acrescenta dois anos de lucratividade e fluxo de caixa positivo e estimulará o crescimento da empresa e a expansão do mercado em toda a UE em 2023. A Events & Live Music Lovers, com sua oferta inovadora de tecnologia de software para organizadores de eventos, festivais e locais, está alimentando enormes investimento e interesse crescente de empresas de eventos de todo o mundo, que querem estar sempre um passo à frente.

Alguns dos principais investidores europeus participaram da rodada – liderada pelo fundo da Estônia Participaram Trind Ventures, Superhero Capital e Best Nights VC (divisão de venture capital da Jägermeister), além de Fernando Herrera (CEO da Nordcloud, empresa adquirida pelo Grupo IBM) e CEO da finlandesa Boksi, Lasse Laksonen. Investidores que já investiram no Xceed também renovaram sua confiança, como Andreas Mihalovits (Cofundador do Global Super Angels Club) e Alessandro Fracassi (CEO e Fundador do MutuiOnline Group).

Nos últimos anos, um fundo de capital de risco ítalo-francês investiu na Xceed 360 CapitalE a Massimiliano Benedetti (Ex-Diretor do Conselho de Administração da Yoox Net-a-Porter), Guillaume Pinot (Ex-Presidente da Moët Hennessy Europe) e Guido Ampollini, Especialista em Tendências Digitais e Fundador da GA Agency.

Fundada em 2014 por Mattia Franco e Luca Papaleo, a Xceed, que Participou do ScaleIt em 2018Fornece software que ajuda clubes, bares e festivais em todo o mundo a digitalizar sua presença online, gerenciar reservas de listas de inscrições, venda de ingressos e mesas, controle de acesso e gerenciamento de equipe na automação de atividades de marketing digital. O Xceed também aproveita a tecnologia de aprendizado de máquina para criar uma experiência fácil e personalizada para descobrir e agendar artistas e eventos de música ao vivo que começa do ponto de vista das pessoas: um aplicativo desenvolvido por amantes da música, para amantes da música.

Espanha é o primeiro mercado

Xceed nasceu na Itália, no entanto A Espanha é o primeiro mercado com 50% do volume negociado, enquanto a Itália vem em segundo lugar com 25%. Até à data, a plataforma, que também está presente em países como Portugal, França, Bélgica e Alemanha, atingiu mais de 30 milhões de reservas, atingindo mais de 10 milhões de visitantes únicos desde o início deste ano em mais de 15 países. Xceed há muito colabora com alguns dos mais importantes festivais e clubes do mundo, desde Pacha em Ibiza a Brunch in the Park e Neopop em Portugal, bem como com os italianos Just Cavalli, Phi Beach, The Sanctuary e muitos mais.

A Covid definitivamente mudou a maneira como as pessoas saem e se encontram. À medida que a pandemia avançava, bares, restaurantes e discotecas em todo o mundo encerravam gradualmente as suas atividades e os festivais, digressões e espetáculos públicos eram geralmente cancelados. Neste contexto, ainda mais complicado pela crise económica que se seguiu ao Corona vírus, o Xceed soube otimizar os seus recursos e apostar no crescimento global, firmando várias parcerias com alguns dos maiores clubes da Europa, como o Pacha Group de Ibiza, e Quintuplicar seu faturamento em relação ao período pré-pandemia, lucratividade por dois anos consecutivos. É também por isso que conquistou a confiança de importantes investidores, como atesta a nova rodada que acaba de terminar.

Agora que a situação voltou ao normal e a atividade de boates e vida noturna foi retomada, a utilidade de uma solução como a oferecida pelo Xceed é cada vez mais aparente, ajudando a construir relacionamentos pessoais e gerenciar as noites. Gerentes de locais e clubes a capacidade de gerenciar e melhorar seus negócios.

“Criamos o Xceed com o objetivo de dar às pessoas do mundo todo a oportunidade de sair, se divertir e ter as melhores experiências da vida. A pandemia nos ensinou que as relações humanas são muito importantes e que devem ser vividas em primeira mão – diz Mattia Franco, CEO e fundador da Xceed – em nota. Acreditamos que a geração do milênio e a Geração Z são cada vez mais atraídas por ter experiências e construir conexões sociais, em vez de comprar os modelos mais recentes de produtos sem alma. Esta rodada de financiamento nos permitirá aumentar nosso investimento em tecnologia, além de nos permitir entrar em novos mercados e fortalecer nossa liderança na Europa. Os últimos três anos foram como pular de uma montanha-russa sem freios, mas finalmente podemos ter certeza de que sairemos mais fortes da pandemia. O segredo do nosso sucesso? Uma grande equipa que não deixou de acreditar nisso.”

“Acreditamos que a tecnologia Xceed mudará a maneira como experimentamos o entretenimento ao vivo no futuro”, diz Reima Linnanvirta, sócio-gerente da Trind Ventures. A Xceed tem um excelente produto que atende a diversas partes interessadas, tem uma excelente tendência de crescimento e é apoiada por uma equipe que demonstrou grande determinação, força e flexibilidade na construção da empresa e no cumprimento de sua missão de longo prazo. “

Lauren De Silva, diretora executiva da Best Nights VC, acrescenta: “O setor noturno ainda está atrasado em termos de digitalização. Com a pandemia algumas coisas mudaram, os locais tiveram que aprender sobre digitalização para vender ingressos online, gerenciar eventos, convidados e outras atividades do clube, limitando o contato humano. No entanto, o Xceed oferece aos consumidores uma plataforma que eles podem usar para escolher quais eventos assistir, seguir seus artistas favoritos e reservar ingressos para um evento diretamente online e no aplicativo. Decidimos apoiar o Xceed porque acreditamos que plataformas deste tipo terão um papel muito importante neste setor nas próximas décadas.

