Paolo Mingoli: “Depois de 22 anos descobri que Julia não é minha filha”

A cantora contou sua história e o difícil relacionamento com a garota ao vivo no canal Rai 1: “Repudiei mas com muita amargura.

Uma briga entre pai e filha, muitas palavras e depois uma frase suspeita como um verme. A filha Julia, de 22 anos, diz a Paolo Mingoli, o famoso cantor dos anos 70 e 80: “Você não é meu pai”. A partir daí, o resto é confirmado com um teste de DNA. Mingoli disse durante o episódio que foi ao ar na quarta-feira, 25 de maio Hoje é outro dia, Programa de raios da tarde. “Lamento não poder falar com ela”, disse a cantora. “Crianças não pertencem a quem as cria. Se decido adotar e criar uma criança, sinto que é minha, e se decido adotar uma criança, é a mesma coisa, fui incomodado por engano. Desde o momento em que saí de casa.” Eu a vi depois de cinco anos.” – vídeo

teste de DNA – Foi assim que Mingoli descobriu que a filha que cresceu ao lado dele por 22 anos não era biológica. Grande dor irrompeu com o exame genético trabalhando para determinar a estrutura cromossômica, até a decisão de repudiar a filha nascida do primeiro casamento do artista, que em 2015 se casou com Claudia Bizzoni, advogada de Parma. “Prometi a mim mesma que não falaria mais sobre isso, mas quero dizer uma coisa simples – continuou Mingoli, no estúdio com Serena Burtoni -. A história não foi resolvida, eu neguei, mas com muita amargura, percebi que não havia mais amor, era amor unilateral e isso me custou muito.” E então, a última mensagem para Julia: “Sinto muito por ela, porque dava tanta atenção à mãe. Em certos momentos minha audição era distorcida, eles me diziam ‘Mude de trabalho porque você acabou’. Espero que um dia ele saiba a verdade sobre a identidade do pai. Desejo-lhe toda a felicidade possível.”





Hoje © Reprodução Reservada