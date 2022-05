Notícias e eventos de Ischia – Giardini la Mortella, Ischia: concerto duplo ao piano com Gabriele Strata no Spring Music Meetings

Os concertos promovidos pela Fundação William Walton em Giardini La Mortella continuam com grande unanimidade e apreço do público: no sábado 28 e domingo 29 de maio, o pianista Gabriel Strata, considerado um dos maiores talentos musicais emergentes italianos, se apresentará. Nascido em 1999, depois de se formar com honras e menções honrosas no Conservatório de Veneza de Veneza, ganhou vários concursos nacionais e internacionais de piano.

Em particular, a conquista do prestigioso Prêmio de Veneza em 2018 o trouxe para a cena musical mundial, permitindo-lhe tocar como solista e com orquestras nas salas e teatros mais importantes da Itália e do exterior. As interpretações do jovem pianista são transmitidas regularmente na Rai 3, Sky Classica HD e Antena Portuguese Radio 2.

Gabriele Strata tem mestrado pela prestigiosa Universidade de Yale e atualmente leciona na Accademia Nazionale di Santa Cecilia em Roma sob a supervisão de Benedetto Lupo, e em Londres na Guildhall School of Music com Ronan O’Hora.

O programa que o artista apresentará ao público de La Mortella será a França como o leitmotiv, que é de grande importância e originalidade, no qual os quatro poemas de Chopin (certamente um compositor polonês, mas que viveu toda a sua vida em Paris) será executada não em sequência, mas intercalada com diferentes peças que abrangem três séculos de música de teclado francês: de Couperin a Debussy, de Satie a Messiaen, que raramente são ouvidas.

Ambos os concertos terão lugar às 17h00 no Recital Ballroom.

Informações e reservas lamortella.org