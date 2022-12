Adeus, minhas lágrimas, Carlucci – Libero Quotidiano

Uma grande festa tingida de tons de tristeza. Dançando com as estrelas Chega a sua 17ª edição e é certamente a mais polêmica, comentada e repleta de polêmicas de sua história. Millie Carlucci Agradeceu a todas as duplas que chegaram à turma final e também aos eliminados que estão no estúdio. longe de Lorenzo Biagiarelli, amigo jurado Wild LucarelliO motivo é desconhecido, mas ficou evidente o constrangimento do apresentador diante de uma escolha que para muitos parecia uma vingança polêmica por todas as críticas recebidas pelo júri.

O mais óbvio era a angústia de Carlucci pela comovente homenagem que ela queria prestar a alguém que não estava mais lá. Após abraçar carinhosamente o diretor, o fotógrafo e os técnicos da Landau, a dona da casa voltou-se para as câmeras: “Um abraço para uma família Alessandro Galafati, nosso engenheiro de som que infelizmente nos deixou. Vamos todos abraçar nossos amigos e colegas de trabalho juntos.” Os olhos enevoados com lágrimas fizeram o público perceber como o mundo-dança Fiquei profundamente comovido com este ferreiro, apesar das palavras muito duras que lhe foram ditas ocorrendo todos os dias Por Lucarelli na véspera da final. “Nós não somos uma família“.

Carinho, felizmente de outro tipo, mesmo quando convida Millie para subir no palco Gabriel Garco. O ator era um dos favoritos, mas foi impedido por uma lesão que já havia prejudicado suas atuações recentes. Ele chegou com a parceira de dança Giada Linney, Garco cantou o fim para minha descendência em emissão Tiziano Ferro. Aplausos mascarados.