Jerry Scotty não conseguiu, aconteceu nessas horas: ele ficou conosco o máximo que pôde

Gerry Scotti é sem dúvida um dos apresentadores mais respeitados e apreciados pelo público italiano. Sua carreira no rádio começou quando nos anos 70 Ele chega na Radio Hinterland Milano2 e depois se muda para a Radio Milano International.

No entanto, no início dos anos oitenta, graças à ajuda de Claudio Cecito, chega o deejay da rádio e é este que lhe permite fazer a sua estreia no pequeno ecrã.

Em 1983 iniciou sua carreira como apresentador de TV e desde então não parou mais. ao longo dos anos Ele conduziu muitos programas de sucesso E até o momento pode se orgulhar de mais de 8.000 episódios feitos na Mediaset Networks. É uma grande conquista para um apresentador de seu calibre.

Entre suas transmissões, citamos Passaparola, Quem Quer Ser Milionário, Striscia la Notizia, Il Quizzone, Festivalbar, Você Conhece as Últimas?, Peperissima la Corrida, The Show of Records, Free Fall, Io Canto e The Wall.

Stick morre

Tudo vai mudar a partir de janeiro de 2023. Isso é decidido pela Mediaset, que mudou a programação de alguns programas a partir do ano que vem. Entre eles está também o Caduta Libera, como já mencionado, do próprio Jerry Scotty. O show estreou em 2015Mas com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais bem-sucedido. Apenas tenha em mente que no mês passado as apostas repetidas chegaram Mais de 20% de participaçãocom cerca de 3,5 milhões de telespectadores sintonizando o Canal 5 neste horário.

Porém, a partir de janeiro, este último será substituído por outro Avanti, comandado por Paolo Bonolis, com a inevitável participação de seu companheiro de equipe, Luca Llorente. Por outro lado, este programa foi ao ar pela primeira vez há mais de 10 anos e agora está em sua décima primeira edição. Assim, a partir de janeiro, Bonolis colidirá com Avanti un Altro com Legacy, apresentado por Flavio Insinna, que assumiu as rédeas do programa de Carlo Conti, em 2018 Ele decide ir embora Largura.

Existe, também Outras mudanças no futuro na tabela Mediaset. Depois das férias de Natal, regressam mais dois grandes programas do Canale 5, Amici, sempre apresentados por Maria De Filippi e Verissimo. Na verdade, reprises de algumas das entrevistas mais bonitas e emocionantes de Silvia Tuvanen foram recentemente transmitidas e sensacionalizadas. Duas transmissões receberam avaliações excelentes, com média de cerca de 20%.