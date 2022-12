Iva Zanicchi, Grande Lutador em Dançando com as Estrelas: Levada e Puxada Então | O fim do mundo está acontecendo

Protagonista de várias polêmicas desde o início, Aquila di Ligonchio é afastado do posto. O que ele fará?

um caminho cuba Zanicchi para mim Dançando com as estrelas Ele se destacou desde o início por suas discussões com o jurado Lucarelli Selvagem. Os dois se enfrentaram com frequência, a partir de outubro, quando, em resposta à votação do júri, a cantora murmurou: “Que coisa real”, acreditando que não estava sendo ouvida.

Desde então, tem sido um constante Q&A entre os dois, como nos episódios recentes em que Lucarelli protesta contra uma valsa que Zanicchi trouxe argumentando que ela tinha quinze anos e que não é certo para os outros que ela possa sempre fazer a mesma dança.

palavras de Zanicchi

convidado um hoje é outro dia Inconsciente cuba Zanicchi Ele fez confissões que ninguém esperava Lucarelli. anunciar: “Eu geralmente quero ser amado, mas sempre, mesmo quando criança. Sinto um pouco, porque apesar de tudo, eu eu não sei WildeNão namoramos, nunca namoramos. instintivamente Eu gosto dela. Porque ela é uma pessoa esperta, ele fala as coisas, às vezes eu concordo com as opiniões dela. Não sei por que ela tem isso… ela se diverte tanto comigo, mas também diz as coisas certas, hein.”

adicionado: “Não vou descartar o almoço com Selvagia, Uma pessoa me disse: Vocês dois podem ser grandes amigos. E talvez você esteja certo porque sou carinhoso e curioso, ela é uma mulher inteligente e eu gosto de pessoas inteligentes. Claro que quando ele sempre me ataca isso me incomoda um pouco.”

Zanicchi carregou seu peso

Mas no contexto dança secreta Uma história inédita dos bastidores sobre os dois foi revelada no Raiplay. Samuel Byron dirigido ao apresentador Millie Carlucci Ele disse: “Você imagina quando Lucarelli retomou seu trabalho, ela saiu … Ela estava no centro do palco na frente da tela e exclamou ‘Por que você está ..'” Ele está aqui cuba Zanicchi admite: “Eu estava falando com ela pela tela e os outros me agarraram e me levaram embora.”

No final, apesar de tudo, a cantora chegou à final e está sempre na sala Burton Ele afirmou: “Me desculpe, mas eu também fui para a final. Me desculpe, não, Estou feliz por ter chegado à final. Talvez alguém esteja queimando, mas paciência.

A quem ele estava se referindo? CUBA? Temos algumas dúvidas. Eu continuo: “Não sei, mas com certeza alguém, mas acho que não tirei o lugar de ninguém, porque trabalhei muito, dancei: dancei ontem à noite. Samuel fez danças lindas e comoventes.”