“Eu quero viver assim… e cantar feliz! Pavarotti a verdadeira história”

O especial da Tg1 no dia 25 de dezembro, às 23h45, por Leonardo Mitali, é um documento exclusivo. Filmado entre a Itália e os Estados Unidos, conta a história real do Rei dos Tenores, Luciano Pavarotti. Professor primário com paixão pelo canto, que herdou de seu pai Fernando Panettiere em Modena desde 1940 e maestro amador Rossini.

Tudo começou naquela padaria onde Luciano deu a mão para o pai, sua mãe Adele trabalhava na fábrica de tabaco e sua irmã Gabriela queria ser professora de educação física. Dos depoimentos de seus familiares ao material em vídeo restaurado em estilo narrativo passado/presente, o documentário retrata tudo como se o tempo nunca tivesse passado. falar em público, o amigo mais próximo de Trump, futebol e tênis; Paixão por cavalos. O lado desconhecido de Big Luciano, das viagens à cozinha, dos restaurantes aos pratos preferidos. Histórias secretas com as duas famílias. quatro filhas, duas esposas Adua e Nicoletta; Dez secretárias, as mulheres costumam ser as protagonistas de suas escolhas.

Sua segunda vida nos Estados Unidos, mais de trinta anos em Nova York desde sua lendária estreia em 1972 no Metropolitan Opera House, onde ainda hoje é considerado uma lenda. Um prêmio dado em memória ao artista pela Sociedade Ítalo-Americana de Washington, D.C., a NIAF National Italian American Foundation, estará em exibição na casa-museu em Modena, onde o tenor viveu até seus últimos dias. Hoje a casa do tenor é visitada por milhares de pessoas, entre estrangeiros e italianos. Um local onde se guardam lembranças que contam a sua história e este documentário apresenta-o em antevisão.

Depois as suas interpretações, desde as menos conhecidas até às que o tornaram famoso em todos os cantos do planeta. Um filme com documentos inéditos como os primeiros encontros musicais com os três tenores Pavarotti, Domingo e Carreras dirigido por Zubin Mitha, espera-se um sucesso mundial sem precedentes. Suas simpatias, piadas constantes e artistas favoritos de Bono Vox a Sting e Tony Renis, autor recente de duetos com Celine Dion. E novamente Zucchero, que o convenceu a ouvir Bocelli pela primeira vez e escrever Miserere. Assim, o avanço pop de Pavarotti foi o nascimento de “Pavarotti and Friends”. Em seguida, um encontro com o tenor Vittorio Grigolo, que cantou com Pavarotti quando criança. Finalmente a voz de Stefano Accursi, que fala por Modena.

O documentário será traduzido para o canal inglês Rai e para o público internacional que acompanhou Big Luciano.