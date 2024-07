Gostaria de jantar em Nápoles com uma bela vista? Você tem que experimentar este restaurante, mas tome cuidado com sua carteira: eles vão esvaziá-la para você

Há um lugar em Nápoles que é considerado um verdadeiro paraíso para os gourmets, além de oferecer um panorama único e mais que raro

já em si, Nápoles Tem algumas das mais belas vistas da Campânia e, na verdade, de toda a Itália, e não é preciso ir muito longe para desfrutar dos panoramas evocativos e oníricos.

Se somarmos também o facto de em alguns destes locais tão especiais pela sua paisagem, também se poder passar uma noite em alguns dos locais mais exclusivos da costa de Nápoles, então é isso.

E justamente neste verão muito quente de 2024 foi inaugurado na rua Ponte Tapia Um lugar que promete ser o mais badalado de Nápoles, com seu jardim na cobertura e lounge bar que oferece muitas bebidas e entretenimento.

Um local que faz da sazonalidade o seu ponto forte, com petiscos que mudam todos os dias de acordo com a criatividade do chef, ou com a apresentação de pratos que tendem a valorizar os produtos típicos da região de Nápoles.

Restaurante no jardim da cobertura com vista para o centro da cidade

Está localizado no coração de lojas vibrantes e locais de interesse turístico e cultural Hotel Nápoles Mediterraneoem Via Ponte di Tapia, Que no décimo primeiro andar inclui o lounge bar e restaurante Telhado Jardim Anjo.

No restaurante você pode apreciar a excelente música tocada na flauta em frente Baía de Nápoles Que fica rosa ao pôr do sol e depois roxo à medida que o anoitecer se aproxima, e coma excelentes preparações que incluem deliciosos petiscos como almôndegas de berinjela dourada, bolinhos de arroz recheados e calzoncelli com tomate e mussarela.

Roof Garden Anjo, muito barato mas muito caro

Lounge bar e restaurante Hotel Nápoles Mediterraneo, o jardim na cobertura em Anjou, é muito interessante e bonito de se experimentar, mas os preços das bebidas são bastante altos para todos os orçamentos. Por exemplo, o bar da esplanada, que está aberto das 17h00 à meia-noite, serve bebidas a preços que variam entre os 15 e os 20 euros mesmo que acompanhadas de 2 ou 3 deliciosos pratos.

Quanto ao restaurante, que permanece aberto das 19h00 às 22h30, o preço ronda os 60 euros por pessoa para uma refeição composta por entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa, e não inclui bebidas. Preço bastante elevado, ainda que a carta de vinhos seja bem cuidada e os pratos sejam certamente de excelente qualidade.