Números vencedores e probabilidades. Nº 6 ou 5+, três 5’s no valor de 39 mil euros

Extraçãonúmeros de hoje,: No Leggo.it em tempo real nesta página todos os números vencedores, comSubordinarQuem atribuiu A. Todas as rodas da Loteria, os 10 números vencedores da eLotto estão vinculados ao mesmo sorteio da Loteria e os 6 números vencedores da Superenalotto. Número 6 ou 5+ na competição Superenalotto de hoje: Foram obtidos três números 5 no valor de € 39.075,46. O valor do grande prémio do próximo sorteio, sábado, 20 de julho de 2024, sobe para 51,2 milhões de euros.

Clique aqui para ver os números vencedores de 19 de julho





















Role o artigo para descobrir todos os números vencedores









O sorteio acontecerá na sexta-feira, 19 de julho de 2024





A partir das 20h desta noite, os números serão sorteados ao vivo nesta página, minuto a minuto bastante Da competição de hoje Sexta-feira, 19 de julho de 2024. Estarão disponíveis todos os extratos das 10 rodas da Loteria, bem como a versão nacional notificada pela Agência de Alfândegas e Monopólios. Os sorteios da loteria são realizados todas as terças, quintas, sextas e sábados. No site Leggo.it você encontra o arquivo dos sorteios da Superenalotto 2021, 2022, 2023 e 2024, bem como os sorteios da Lotto, 10eLotto e Sivincetutto às quartas-feiras.





Sorteio da loteria para sexta-feira, 19 de julho de 2024

A Superenalotto será sorteada na sexta-feira, 19 de julho de 2024

Probabilidades e ganhos da Superenalotto para sexta-feira, 19 de julho de 2024





Muitas, rodas





Barry 45 76 17 9 77



Cagliari 89 86 76 21 45



Florença 67 44 30 31 63



Génova 41 82 68 23 30



Milão 45 68 58 37 73



Nápoles 29 13 85 90 41



Palermo 60 85 33 7 21



Roma 72 30 61 26 86



Turim 52 40 20 15 35



Veneza 15 4 60 52 12



Nacional 35 7 52 49 61













Como a quantidade muda com o número dourado?





O jogo de loteria tornou-se mais interessante e dinâmico graças a Número douradoa nova opção disponível a partir de junho de 2024. Ao selecionar esta opção, o jogador tem a possibilidade de prever o que vai acontecer O quinto número é sorteado Em cada um dos 11 rolos de um jogo de loteria.

Uma vez preenchido o boletim de jogo, resta aguardar o sorteio da Loteria que continua a ser realizado de acordo com o regulamento. A consulta é quatro vezes por semana, às terças, quintas, sextas e sábados à noite.





Sorteio do Superinaloto na sexta-feira, 19 de julho de 2024





A busca pelos seis vencedores da Superenalotto não tem fim. Como escrevemos no início, hoje Sexta-feira, 19 de julho de 2024 São 50,4 milhões de euros disponíveis para o sorteio do dia 6. No site Leggo.it você encontra o arquivo dos sorteios da Superenalotto de 2021, 2022, 2023 e 2024, além da Lotto, 10eLotto e Sivincetutto de quarta-feira.





Soprenaloto, mix





Combinação vencedora: 89 13 74 39 48 20





Número de substituição: 47





Estrelas: 50





10ELOTO, números vencedores





4 13 15 17 29 30 40 41 44 45 52 60 67 68 72 76 82 85 86 89





Número dourado 45





Ouro Duplo 45 76





Números adicionais: 7 9 20 21 23 26 31 33 37 58 61 63 73 77 90









Suprenaloto, probabilidades





Probabilidades para o Concurso Superenalotto/Superstar #114 de hoje:









SuperEnalotto ganha





Pontos 6: 0 Total EUR:0,00

Pontos 5+: 0 Total EUR: 0,00

5 pontos: 3 Total EUR: 39.075,46

Pontos 4: 303 Euros totais: 396,35

Pontos 3: 12.464 euros totais: 28,89

Pontos 2: 209.710 euros totais: 5,32





Ganhos de superestrelas





Pontuação 6SB: 0 Total EUR: 0,00

Pontos 5+SB: 0 Total EUR: 0,00

5 Pontos SS: 0 Total EUR: 0,00

Pontos 4SS: 3€ Total: 39.635,00

Pontos 3SS: € 67 Total: 2.889,00

Pontos 2SS: 1.094 EUR totais: 100,00

Pontos 1SS: 7.324 EUR totais: 10,00

0SS Pontos: 15.108 EUR Total: 5,00





Ganhos totais: 246.076





Lucros da Segunda Chance €50: €67 Total: €3.350,00

Ganhos de segunda chance 3 EUR: 10.087 EUR Total: 30.261,00

Lucros do WinBox 1: 1.496 Euros totais: 37.400,00

Ganhos do WinBox 2: 154.027 euros total: 312.338,00





Ganhos totais de segunda chance: 10.154

Total de vitórias no WinBox: 155.523





Disponível pelo seguinte valor de 6€: 51.200.000,00





Última atualização: sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 20h53







© Todos os direitos reservados