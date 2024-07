Três gols e uma exibição para derrotar Portugal no Estádio Palavakiti

O emocionante espetáculo do futebol de cinco chegou a Treviglio. Na noite de terça-feira, a seleção italiana de futsal lotou o salão PalaFacchetti em preparação para o prestigioso amistoso contra Portugal, um evento que realmente ficará na história do esporte no ano de 2013 em Bérgamo. Aliás, a seleção italiana de futsal não disputa uma partida na Lombardia desde 1994: a última vez foi no Mundial de Milão, vencido pelos azzurri. Naquela época o movimento estava engatinhando e carregava o rótulo pouco interessante de “futebol”, que nos últimos anos tem sido assombrado pelos grandes resultados alcançados pela Itália, capaz de conquistar a medalha de bronze no Mundial da Tailândia.

Na noite de terça-feira, em uma arena lotada (muita gente também se sentiu atraída pela entrada gratuita que atraiu até os mais céticos), os meninos foram conduzidos pelo treinador Minicelli Eles imediatamente deixaram claro que mesmo que fosse um amistoso, deveria ser levado a sério. Assim, os torcedores do Bérgamo puderam assistir a um espetáculo do mais alto nível, o que também foi confirmado pelo vice-presidente da Federação Italiana de Futebol. Demétrio Albertini Quem aceitou a disputa ficou em primeiro lugar Stefano Mammarella Com a “luva de ouro” e Rodolfo Fortino Com a “Bota de Prata”, os elogios que os dois mereceram na última partida do Campeonato Mundial.

Jogo de verdade, diríamos. Foi ele quem abriu o baile Deluca (Não Atalanta, claro) com Básico O que devolveu o empate ao jogo Merlim Que, pouco antes do apito do intervalo, fixou o placar em 2 a 1 que se manteve até o final. Não houve gols, mas também muita emoção no segundo tempo, com Portugal quase empatando em duas ocasiões Joel E Gonçalo. No final, como referido anteriormente, a Itália venceu, continuando assim a tradição muito positiva com o Rossoverde, onde foi derrotada 9 vezes em 16.

