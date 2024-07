Luto por Clint Eastwood, pela morte de sua companheira Cristina Sandera

Clint Eastwood tem oito filhos com seis mulheres diferentes. Seu primeiro casamento foi em 1953 com Maggie Johnson, enquanto outra mulher já estava grávida dele e no ano seguinte fez dele o pai de sua primeira filha, Laurie. Sua esposa, Maggie, aceitou um casamento aberto com Eastwood, e durante esse relacionamento ele teve um caso com a dançarina Roxanne Tunis, com quem teve uma filha, Kimber, em 1964. Ele e sua esposa tiveram dois filhos: Kyle e Allison. Embora tenham vivido separados por algum tempo, Eastwood não se divorciou de Johnson até 1984. A dupla colaborou em vários filmes, incluindo “The Ice-Eyed Texan”, “The Man in the Crosshairs” e “Come On…Get Killed” . De 1975 a 1989 ele esteve ligado à também atriz Sondra Locke, que é legalmente casada com o ator Gordon Lee Anderson. Nos últimos quatro anos de convivência, Eastwood manteve um relacionamento com a comissária de bordo Jacqueline Reeves, o que o tornou pai de mais dois filhos: Scott (1986) e Katherine (1988). De 1990 a 1995 teve um relacionamento com a atriz Frances Fisher, com quem também teve uma filha chamada Francesca. Em 1996, casou-se com a jornalista Dina Ruiz e separou-se dela em 2014. Eles têm uma filha chamada Morgan Collette, nascida em 1996.