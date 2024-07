Campeonato Europeu 2024 sexta-feira, 5 de julho, horários dos jogos, calendário, opinião, Sky Times

Hoje, sexta-feira, 5 de julho, promete ser um grande dia para o futebol, obrigado Campeonato Europeu 2024. Na verdade, as quartas de final do torneio começam hoje. Duas partidas no calendário: Espanha-Alemanha E França e Portugal.

Campeonato Europeu de 2024 sexta-feira, 5 de julho, datas dos jogos

Ambas as partidas serão na sexta-feira, 5 de julho. Campeonato Europeu 2024 É disputado às 18h e às 21h. As primeiras equipes a entrar em campo estão lá Espanha E a Alemanha. As duas equipas são as duas equipas que mostraram até ao momento que estão em melhor forma. Os espanhóis, em particular, sempre foram vencedores, vencendo facilmente a Geórgia nas oitavas de final. Os alemães, que exploraram com sucesso a vantagem de jogar em casa, foram particularmente convincentes no ataque, graças às excelentes atuações de Musiala e Wirtz.

Porém, no horário nobre, eles são os heróis França E a Portugal. A seleção francesa, que estava prestes a vencer o torneio, mostrou grandes dificuldades. Não é de surpreender que tenham chegado às quartas-de-final sem marcar um único gol em jogo aberto. Depois dos excelentes jogos que disputou na fase de grupos, a seleção portuguesa correu o risco de ser eliminada nos oitavos-de-final frente à Eslovénia, que só venceu nas grandes penalidades.

Onde ver Espanha e Alemanha

Espanha-Alemanha Sexta-feira, 5 de julho, está entre os eventos mais esperados do Campeonato Europeu 2024ao vivo e ambos estão em execução céu O que, claramente, está em opinião. Em particular, é exibido na televisão estatal Raio 2. A segunda grelha liga a partir das 17h40, imediatamente após o final da sétima etapa do Tour de France. Comentário editado por Dário Di Gennaro E Andrea Stramaccioni.

sobre céu, em vez de, Espanha-Alemanha Exibição em 5 de julho em Sky Sports Um (Canal 201), Sky Sports Futebol (202), Céu Esportes 4K (213) AH Céu Esportes 251. Aqui estão os responsáveis ​​por narrar a partida Federico Zancan E Ricardo Montolivo.

UEFA Euro 2024 na sexta-feira, 5 de julho, França x Portugal na Rai 1

França e Portugal, A partir das 21h, ele poderá ser visto primeiro no Opinião 1. A principal rede de televisão estatal abre a teleconferência de Hamburgo, cidade anfitriã do encontro, às 20h35. Estou na cabine de comentários Alberto Remédio E Antonio D Gennaro. Após o apito final, isso foi confirmado Noites europeiasum formato de casal que consiste em Paula Ferrari E Marco Mazzucci.

Em relação à plataforma de satélite céu, Você pode acompanhar a reunião em Sky Sports Um, Sky Sports Futebol, Céu Esportes 4K E Céu Esportes 251. Eles estão nos comentários Andrea Marinuzzi E Lucas Marchegiani.